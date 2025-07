'Ajax grijpt naast gedroomde aanwinst, die tóch in eigen land actief blijft'

Ajax lijkt naast te gaan grijpen. De Amsterdammers waren net als Olympique Marseille in de markt voor de 22-jarige middenvelder van FC Barcelona, die er volgens transferjournalist Matteo Moretto tóch voor kiest om zijn loopbaan bij RCD Mallocra in LaLiga te gaan voortzetten.

Afgelopen dinsdag was het diezelfde Moretto die als eerste wist te melden dat Ajax een poging deed om Torre over te nemen van Barcelona. De middenvelder, die op dat moment hard op weg leek naar Mallorca, zou daarnaast ook in de belangstelling van Marseille én een onbekend aantal andere clubs uit de Spaanse competitie hebben gestaan. Later op de dag werd de interesse van Ajax in Torre bevestigd door de Spaanse krant Sport én de Nederlandse tak van ESPN. Laatstgenoemd medium schreef toen dat de Amsterdammers 'in de wachtkamer ' zaten voor Torre, omdat zijn komst pas haalbaar zou zijn als er eerst spelers verkocht zouden worden.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Marca komt met ander geluid over Ajax-target Pablo Torre

Inmiddels lijkt Ajax een streep te moeten zetten door de gedroomde komst van Torre, die volgens de laatste informatie van Moretto 'overtuigd' is door Mallorca. De eilandbewoners hebben nog geen (volledige) overeenstemming met Barcelona bereikt over de overstap van de middenvelder, maar zouden de laatste details nu gaan gladstrijken met de landskampioen.

LEES OOK: Heitinga maakt eerste Ajax-opstelling van de voorbereiding bekend

Barcelona nam Torre in de zomer van 2022 over van Racing Santander, dat een bedrag van zes miljoen euro voor hem ontving. De middenvelder, die zowel 'op tien' als op de linkerflank uit de voeten kan, debuteerde in september van datzelfde jaar in de hoofdmacht, in een met 5-1 gewonnen Champions League-duel met Viktoria Pilsen. Inmiddels staat Torre in alle competities op 27 officiële wedstrijden voor de regerend kampioen van Spanje, waarin hij vijf keer scoorde en vier assists achter zijn naam kreeg. In het seizoen 2023/24 werd hij verhuurd aan streekgenoot Girona FC, waarvoor hij 29 keer in actie kwam. De afgelopen weken kwam Torre met Spanje Onder 21 uit op het Europees Kampioenschap in Slowakije. De Spanjaarden werden in de kwartfinale uitgeschakeld door de latere winnaar Engeland. Torre kwam in alle vier de wedstrijden die Spanje op het eindtoernooi speelde in actie.

Pablo Torre, convencido.



Ahora Mallorca y Barça deben negociar los últimos detalles de la operación. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) July 3, 2025

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Ajax voert historische ingreep door 🔗

👉 'Ajax en PSV laten oog vallen op smaakmaker van FC Utrecht' 🔗

👉 'Ik denk dat Ajax-supporters dolblij zijn dat hij geen coach van Ajax is geworden'🔗

👉 VVCS haalt snoeihard uit naar 'falend' Ajax 🔗

👉 Khalid Boulahrouz maakt Ajax-speler in één zin finaal af 🔗