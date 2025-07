Marca komt met ander geluid over Ajax-target Pablo Torre

gaat zijn loopbaan mogelijk toch bij Ajax voortzetten. Relevo meldde dinsdagmiddag dat RCD Mallorca de beste papieren heeft om de middenvelder in te lijven, maar volgens Marca is de kans om in de Champions League te spelen verleidelijk voor hem.

Matteo Moretto van Relevo kwam dinsdag met het nieuws dat Ajax de afgelopen dagen ‘druk heeft uitgeoefend’ op Barcelona-middenvelder Torre. Volgens de transferexpert heeft Mallorca echter de beste papieren om de middenvelder over te nemen. Hoewel de club nog niet akkoord is met Barcelona, sprak de journalist van een constructie waarbij Mallorca vijftig procent van de transferrechten in handen krijgt voor vier tot zes miljoen euro.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ajax-fans krijgen groot nieuws te horen over Johan Cruijff ArenA

Volgens Marca zit de situatie rondom Torre toch anders in elkaar. De krant geeft toe dat Mallorca tot voor kort de beste papieren had om de 22-jarige in te lijven, maar schrijft ook dat hij nu een aanbieding heeft gekregen van een club die volgend seizoen actief is in de Champions League. Afgaande op de eerdere berichtgeving zou dat dus om Ajax gaan.

LEES OOK: Nog meer contractnieuws bij Ajax: ook Pasveer verlengt

De krant stelt dat Torre de kans om in de hoogste Europese competitie te gaan spelen erg verleidelijk vindt en nu rustig de tijd neemt om hier over na te denken. Daardoor liggen de gesprekken met Mallorca nu stil. Mogelijk kan Ajax hier dus profiteren van het feit dat afgelopen seizoen deelname aan de Champions League werd veiliggesteld.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 'Ajax vangt bot in Turkije: bod van 9 miljoen euro afgewezen'🔗

👉 Driessen hekelt beslissing KNVB over Ajax🔗

👉 ‘Van Dijk pleit bij Liverpool voor komst Ajax-ster’ 🔗

👉 ‘Ajax wil transfervrije Duitse middenvelder binnenhalen’🔗

👉 Ajax-leiding lijnrecht tegenover elkaar over terugkeer Blind en Tadic 🔗