Ajax-fans krijgen groot nieuws te horen over Johan Cruijff ArenA

Ajax en de Johan Cruijff ArenA blijven ook de volgende vijftien jaar aan elkaar verbonden, meldt de club via de eigen website. Ajax is hoofdhuurder van het stadion en breidt de samenwerking uit.

Op 14 augustus 1996 werd de Amsterdam ArenA geopend; het werd gepresenteerd als een 'multifunctioneel nieuw stadion'. Vele voetbalwedstrijden en concerten verder werd het stadion in 2018 omgedoopt tot Johan Cruijff ArenA, ter ere van misschien wel het grootste Ajax-icoon aller tijden. Ajax is zeer tevreden met het stadion, waar het dus nog lang van gebruik zal maken.

Zo schrijft de club op de eigen website: "Wat bijna dertig jaar geleden begon, groeit nu uit tot een nog krachtigere samenwerking. De Johan Cruijff ArenA blijft het thuis van Ajax, vanuit het vertrouwen dat Ajax en de ArenA elkaar naar een hoger niveau tillen. Niet alleen op het veld, maar ook daarbuiten – in stadionontwikkeling, exploitatie en maatschappelijke impact."

Menno Geelen, algemeen directeur van Ajax, is trots op de locatie waar de club zijn wedstrijden speelt: "We zetten onze samenwerking met plezier voort. We spelen nu bijna dertig jaar in de ArenA, maar nog altijd voelt het – dankzij de continue ontwikkeling – als een van de modernste stadions van Europa." Geelen stelt bovendien dat de ArenA al een tijdje als 'thuis' voelt. "Onder andere door de naamswijziging naar de Johan Cruijff ArenA, de successen die we er behaald hebben en de unieke wedstrijden die we er met onze supporters beleefd hebben", voegt de algemeen directeur toe.

Ook Tanja Dik, algemeen directeur van de Johan Cruijff ArenA, kijkt met een vrolijke blik vooruit naar de voortgezette samenwerking. "Wij zijn en blijven het huis van Ajax. We hebben daarnaast een mooi, gezamenlijk doel: het bieden van een ongeëvenaarde beleving voor de supporter, nu en in de toekomst." Volgens Dik zal de Johan Cruijff ArenA altijd met zijn tijd meegaan. "De vernieuwde afspraken zijn gestoeld op jarenlange ervaring, maar bieden tegelijkertijd volop ruimte voor vernieuwing, efficiëntie en verdere ontwikkeling van het stadion, de exploitatie en maatschappelijke initiatieven."

