'Verdeeld Ajax zet streep door omstreden transfer en zit in de wachtkamer voor Pablo Torre'

Ajax ziet vanwege 'morele verdeeldheid' definitief af van de mogelijke komst van , zo meldt ESPN. De zender bevestigt wel dat Ajax in de race is om over te nemen van FC Barcelona, maar stelt dat de Amsterammers 'in de wachtkamer zitten' totdat de club nieuwe transferinkomsten heeft gegenereerd.

Spaanse media meldden dinsdagmiddag dat Ajax zich hoopt te versterken met de 22-jarige Torre, die bij Barcelona mag vertrekken en eveneens in de belangstelling zou staan van RCD Mallorca en Olympique Marseille. ESPN bevestigt de berichtgeving uit Spanje, maar schrijft dat Ajax 'in de wachtkamer zit' totdat er een of meerdere uitgaande transfers zijn gerealiseerd. "Mede die situatie zorgt ervoor dat RCD Mallorca momenteel op pole-position ligt voor het aantrekken van Torre. De Spaanse jeugdinternational staat al langere tijd op de radar van Ajax, dat deze zomer graag een creatieve aanvallende middenvelder met rendement aan de selectie toevoegt", schrijft de zender.

Moro spoedig gepresenteerd

Artikel gaat verder onder video

Waar de komst van Torre dus nog met vraagtekens is omgeven, is die van zijn landgenoot Raúl Moro wél in kannen en kruiken. "De Amsterdammers zijn volledig akkoord met Real Valladolid over de transfer van Raúl Moro, die binnenkort gepresenteerd zal worden als nieuwste aanwinst", schrijft ESPN. Zodra Moro definitief speler van Ajax is, moet de club dus pas op de plaats maken totdat de club een of meerdere grootverdieners van de loonlijst kan schrappen: "Voor andere versterkingen zal Ajax echter pas doorschakelen zodra er middels verkopen inkomsten zijn gegenereerd."

LEES OOK: ‘Twee Ajax-spelers rond met buitenlandse clubs’

Ajax zet streep door veelbesproken transferdoelwit

ESPN weet bovendien te melden dat er bij Ajax recentelijk 'een streep is gegaan door de komst van Eduard Spertsyan'. De aanvallende middenvelder van FK Krasnodar werd in de zomer van 2023 al veelvuldig gelinkt aan de Armeniër, wiens mogelijke komst vanwege de Russische inval in Oekraïne een golf van verontwaardigde reacties veroorzaakte. Vorige week zondag meldde ESPN nog dat Ajax zich deze zomer desondanks opnieuw voor Spertsyan zou willen melden bij Krasnodar, maar: "Moreel gezien is er verdeeldheid over het handelen met Rusland", schrijft de zender nu. Ook als Torre niet haalbaar blijkt, komt Spertsyan niet alsnog in beeld.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 'Ajax vangt bot in Turkije: bod van 9 miljoen euro afgewezen'🔗

👉 Driessen hekelt beslissing KNVB over Ajax🔗

👉 ‘Van Dijk pleit bij Liverpool voor komst Ajax-ster’ 🔗

👉 ‘Ajax wil transfervrije Duitse middenvelder binnenhalen’🔗

👉 Ajax-leiding lijnrecht tegenover elkaar over terugkeer Blind en Tadic 🔗