'Ajax aast op 22-jarige middenvelder van FC Barcelona'

Ajax heeft de afgelopen dagen 'druk uitgeoefend' op FC Barcelona-middenvelder , zo meldt transferjournalist Matteo Moretto (Relevo) op X. De verwachting is echter dat de 22-jarige speler zijn loopbaan in LaLiga gaat vervolgen bij RCD Mallorca, terwijl ook andere Spaanse clubs in de race blijven. Torre zou 'binnenkort' de definitieve knoop over zijn toekomst doorhakken.

Diezelfde Moretto wist gisteren (maandag) al te melden dat Mallorca de beste papieren heeft om Torre in te lijven. Hoewel die club nog geen akkoord heeft weten te bereiken met FC Barcelona, spreekt de transferjournalist van een constructie waarbij Mallorca vijftig procent van de transferrechten van Torre in handen zou krijgen voor een bedrag tussen de vier en zes miljoen euro.

Inmiddels mengt Ajax zich volgens Moretto eveneens in de strijd om Torre. "Ajax heeft de afgelopen dagen druk uitgeoefend op Pablo Torre, maar wij herhalen: Mallorca rekent erop hem vast te kunnen leggen", schrijft Moretto op X. "Ook andere teams uit LaLiga doen navraag. Het definitieve 'ja' van de speler volgt binnenkort", aldus de journalist. De berichtgeving van Moretto wordt bevestigd door de Catalaanse krant Sport. Daarin valt te lezen dat behalve Ajax ook Olympique Marseille zich mengt in de strijd om Torre. De speler geeft volgens deze krant nog altijd prioriteit aan een overstap naar Mallorca, maar: "De interesse van twee clubs die uitkomen in de Champions League brengt hem aan het twijfelen."

Barcelona nam Torre in de zomer van 2022 over van Racing Santander, dat een bedrag van zes miljoen euro voor hem ontving. De middenvelder, die zowel 'op tien' als op de linkerflank uit de voeten kan, debuteerde in september van datzelfde jaar in de hoofdmacht, in een met 5-1 gewonnen Champions League-duel met Viktoria Pilsen. Inmiddels staat Torre in alle competities op 27 officiële wedstrijden voor de regerend kampioen van Spanje, waarin hij vijf keer scoorde en vier assists achter zijn naam kreeg. In het seizoen 2023/24 werd hij verhuurd aan streekgenoot Girona FC, waarvoor hij 29 keer in actie kwam. De afgelopen weken kwam Torre met Spanje Onder 21 uit op het Europees Kampioenschap in Slowakije. De Spanjaarden werden in de kwartfinale uitgeschakeld door de latere winnaar Engeland. Torre kwam in alle vier de wedstrijden die Spanje op het eindtoernooi speelde in actie.

