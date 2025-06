Ajax-watcher wuift transfergerucht met één woord weg

is niet serieus in beeld bij Ajax, zo maakt clubwatcher Tim van Duijn van Voetbal International duidelijk via X. Zondag meldde Foot Mercato dat de aanvaller in beeld is bij PSV en Ajax, maar bij laatstgenoemde is dat dus niet aan de orde.

Afgelopen weekend kwam naar buiten dat Ajax en PSV interesse hebben in Cathline. De Fransman werd afgelopen seizoen door FC Utrecht gehuurd van FC Lorient, waarna hij met een koopoptie werd overgenomen door de nummer vier van Nederland. Volgens Foot Mercato zou Utrecht nu alweer bereid zijn om Cathline voor een ‘redelijke prijs’ te verkopen.

Op social media werden direct de nodige vragen gesteld aan clubwatchers, waaronder aan Van Duijn. Onder een van zijn tweets kreeg de Ajax-volger de vraag of de interesse van de Amsterdammers voor Cathline serieus is. Van Duijn heeft aan één woord genoeg om het Franse gerucht te ontkrachten. “Nee”, schrijft de journalist kort.

Over de interesse van PSV voor Cathline wordt niets gerept, waardoor de kans aanwezig is dat de Eindhovenaren de Fransman na een seizoen wegplukken bij FC Utrecht. Daarvoor zou de landskampioen dan wel de nodige concurrentie uit het buitenland hebben. Clubs uit Duitsland, Engeland en Frankrijk zouden zijn situatie namelijk ‘nauwlettend in de gaten houden’.

Nee — Tim van Duijn (@TimvanDuijn14) June 30, 2025

