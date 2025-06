Farioli verguld van trots: 'Het is fijn om erkenning te krijgen'

Francesco Farioli is trots op de complimenten die hij heeft ontvangen van voormalig Feyenoord-trainer Arne Slot. De Italiaanse oefenmeester ziet het als een bevestiging dat hij het op de juiste manier heeft aangepakt bij Ajax.

Farioli leidde Ajax naar de tweede plaats in de Eredivisie en daarmee dus ook terug in de Eredivisie. De 36-jarige Italiaan werd echter veelvuldig bekritiseerd vanwege zijn roulatiebeleid en het veldspel. Dat laatste was volgens velen 'niet des Ajax'. Daags nadat Farioli met de Amsterdamse club de landstitel misliep, besluit hij te vertrekken uit de Johan Cruijff ArenA.

Hoewel Farioli door velen flink wat kritiek te verwerken kreeg, waren er ook complimenten en wel van Arne Slot. De Liverpool-coach is de Eredivisie blijven volgen. "Ik vind Farioli een goede trainer", zegt Slot, die vervolgens uitlegt waarom het voetbal dat Ajax onder de Italiaan juist een pluim verdient. "Ik lees overal dat hij zo verdedigend speelt. Maar ik zie dat Ajax heel goed kan opbouwen, dat ze makkelijk een man vrij kunnen spelen. En ook dat ze goed druk kunnen zetten en ze kunnen ook uitstekend laag verdedigen."

Farioli is blij met de lovende woorden van de Nederlandse oefenmeester. "Hij erkende al het werk en het basiswerk, daar ben ik trots op", vertelt de Italiaan, die door zijn tijd in Nederland weet dat zulke complimenten niet makkelijk gegeven worden, tegenover Cronache di Spogliatoio.

"Het betekent dat hij de wedstrijden heeft bekeken, met volledige kennis van zaken. Het is fijn om erkenning te krijgen van iemand die niet alleen een geweldige coach is, maar ook een mens met grote menselijkheid. Dat heeft hij in Nederland en Engeland laten zien. We wisselden elkaar een paar berichten uit, waarin ik hem heb bedankt", besluit Farioli.

