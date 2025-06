‘Farioli laat Ajax bewust met lege handen achter’

Francesco Farioli staat op het punt om de nieuwe trainer van FC Porto te worden. Volgens De Telegraaf lijkt de oud-trainer van Ajax echter bewust te wachten met het tekenen van een contract, zodat de Portugezen geen afkoopsom hoeven te betalen.

Aan het eind van zijn eerste seizoen vertrok Farioli met veel bombarie bij Ajax. Volgens de trainer hadden de clubleiding en hij weliswaar ‘dezelfde doelen voor de toekomst van Ajax’, maar was er sprake van ‘een verschil in inzicht over de manier waarop we willen werken en opereren om die doelen te bereiken’. Later bracht De Telegraaf naar buiten dat Farioli met een lijst van onrealistische eisen op de proppen kwam om zo een breuk te forceren.

Afgelopen week wist transferjournalist Gianluca Di Marzio al te melden dat Farioli de 'topkandidaat' is voor het hoofdtrainerschap van FC Porto. De Telegraaf stelt dat de Italiaan al sinds januari in gesprek was met de club, maar nu ‘bewust tijd lijkt te rekken’ voordat hij zijn contract tekent. Dat hij gaat tekenen zou echter een ‘abc’tje’ zijn.

Farioli had bij Ajax oorspronkelijk een contract dat tot de zomer van 2027 doorliep, maar heeft volgens de krant gevraagd of de afkoopsom ter waarde van vijf miljoen euro die daarin stond te laten afbouwen naar nul, per 1 juli. Zo zou Farioli zijn nieuwe club kunnen helpen door pas na vandaag (maandag) te tekenen.

