'Farioli speelde een doordacht, politiek spel'

Francesco Farioli vertrok deze week bij Ajax, omdat er een ‘verschil in inzicht’ was tussen de trainer en de clubleiding. De Italiaan zou verschillende ‘onrealistische’ eisen hebben gesteld aan een langer verblijf bij de club, wat volgens Telegraaf-journalist Mike Verweij onderdeel was van ‘een politiek spel’.

“Weet je wat er aan de hand is?”, begint Verweij in Kick-off, de voetbalpodcast van De Telegraaf. “Hij (Farioli, red.) is binnengekomen, en wat hij heel goed doet… Hij heeft een goed voorkomen, ziet er goed uit. Hij heeft een hele vlotte babbel en hij heeft heel veel aandacht besteed aan mensen in de organisatie en ook aan de fans.”

Farioli bouwde bewust een goede band op met de club, volgens Verweij: “Ook door de prestaties, lopen de fans met hem weg. En dat is ook logisch. Alleen hij heeft ook aangegeven in allerlei interviews dat hij de directie van Ajax heel dankbaar is voor de kans die hij heeft gekregen, als buitenlander - dat ligt bij Ajax af en toe gevoelig - als jonge trainer en als eerste Italiaan ooit. Dus ‘dank voor de moed dat jullie mij aangesteld hebben'.”

“Hij is gewoon een carrièretijger, een clubhopper”, stelt de Ajax-watcher van de krant. “En nu krijgt hij waarschijnlijk de kans om weer een hele mooie stap te maken. Dan moet je tegen die fans die helemaal gek van je zijn zeggen van: ‘Dankjewel jongens, doei, bedankt en tot ziens’. Nu wordt er gedaan van: ‘Kijk eens hoe professioneel ik ben, ik wil dit, dit en dit. Sorry, Ajax kan daar (de wensenlijst, red.) niet aan tegemoetkomen. Het spijt me echt. Ik huil, maar ik ga weg’.”

“Dit is gewoon een doordacht plan”, concludeert Verweij. “De deur dichttrekken en weggaan, ‘bedankt, tot ziens’, dat werkte gewoon niet. Dan hadden de fans ook gezien: het is een ordinaire clubhopper. En daar is ook helemaal niks mis mee, want iedereen mag voor zijn eigen carrière gaan. Maar dit lijkt wel een politiek spel.

