Farioli richt zich nog één keer tot Ajax-supporters: 'Ze hadden het mis'

Francesco Farioli richt zich op Instagram nog één keer tot de supporters van Ajax. Maandag werd duidelijk dat de samenwerking tussen de 36-jarige Italiaan en de Amsterdammers na één seizoen alweer ten einde komt. Volgens Farioli zijn de fans 'de echte kampioenen' en waren de waarschuwingen die hij voorafgaand aan het seizoen kreeg niet terecht.

"Beste Ajax-fans", begint Farioli zijn relaas. "De laatste paar dagen in Amsterdam waren een achtbaan van emoties: geloof, verdriet, trots, verwachting, vertrouwen, spanning en opluchting", somt de Italiaan op, alvorens een aantal hoogtepunten van de 'geweldige reis' die hij in Amsterdam heeft beleefd op te noemen. Zo komen de penalty-reeks tegen Panathinaikos en de uit- en thuisoverwinningen op PSV en Feyenoord aan bod, maar óók de 'diepe pijn' in Frankfurt, Utrecht en Groningen én zijn emotionele afscheid na afloop van de laatste wedstrijd van het seizoen, waarin FC Twente met 2-0 werd verslagen. "Maar bovenal Ajax eindelijk terugbrengen naar de Champions League, na drie jaar."

De Italiaan deelt verderop wat hij voorafgaand aan zijn Nederlandse avontuur te horen kreeg. "In het begin werd mij verteld dat de Ajax-fans te veeleisend zijn, dat ze gewend zijn om altijd te winnen en dat ze mijn filosofie en methodes niet zouden pikken. Nou, ze hadden het mis. Samen hebben we het stereotype veranderd. Samen hebben we het verhaal veranderd", schrijft Farioli. "Jullie, Ajacieden, zijn de echte kampioenen", vervolgt de vertrekkende trainer. Farioli roept de fans op om de club te blijven supporten. "Maar blijf ook leren, blijf begrijpen en blijf geduldig. Ajax zal zijn grootsheid terugkrijgen. Meer prijzen zullen schijnen in het museum, jullie liefde zal altijd bij deze geweldige club blijven. En in mijn hart. Eens een Ajacied, altijd een Ajacied", besluit Farioli.

