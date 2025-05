Telegraaf: ‘Deze eisen van Farioli waren Ajax veel te gortig’

De Telegraaf onthult dinsdagmiddag welke eisen van Francesco Farioli 'veel te gortig' waren voor de clubleiding van Ajax. Zo zou de Italiaan zijn staf enorm willen uitbreiden, terwijl Ajax juist onlangs veel mensen heeft laten gaan. Daarnaast was de oefenmeester niet van plan was veel jeugd in te passen, tot onvrede van de clubleiding.

Farioli wist in zijn enige seizoen bij Ajax veel indruk te maken. Na een dramatisch verlopen seizoen wist de Italiaan de Amsterdammers naar de tweede plaats te gidsen, waardoor ze terugkeren in de Champions League. Lang leek het er zelfs op dat het kampioenschap zou worden gepakt, maar in de slotfase van de competitie werd een voorsprong van negen punten op PSV verspeeld. Een dag na de laatste speeldag kondigde Ajax het vertrek van Farioli aan, wat door een verschil in inzicht voor de toekomst zou komen.

Inmiddels weet De Telegraaf dat Farioli niet vrij is van kritiek rondom zijn vertrek. De trainer eiste namelijk veel te veel van Ajax. Zijn staf, die toch al uitgebreid was met assistenten Daniele Cavalletto, Felipe Sanchez Mateos en Dave Vos, performancecoach Callum Walsh en keeperstrainer Jarkko Tuomisto, moest nog groter worden. Zo wilde hij twee extra psychologen, mental coaches, een fysiotherapeut, fysiek trainers en dokters aan zijn staf toevoegen. Ook eiste hij dat Ajax naar iedere uitwedstrijd drie koks zou meenemen. Voor Ajax was dit allemaal ‘onbespreekbaar’. Dat heeft alles te maken met de recente reorganisatie, waarbij afscheid werd genomen van zestig man personeel. Ook wilde Farioli voor Eredivisie-wedstrijden in hotels verblijven, wat mensen binnen de club ‘overbodig’ vonden.

Farioli wilde geen jeugdspelers inpassen

Dat is niet het enige punt waarop Ajax en Farioli het niet met elkaar eens waren. Voor het nieuwe seizoen wilde de trainer zijn selectie namelijk enkel versterken met aankopen, terwijl jeugdspelers slechts ‘mondjesmaat’ ingepast zouden gaan worden. Van verschillende creatieve en technische jeugdspelers, zoals Jan Faberski, Sean Steur, Don Angelo Konadu, Rayane Bounida en Aaron Bouwman, zou Farioli onomwonden hebben gezegd ‘geen fan’ te zijn. De clubleiding wil juist wel dat die jongens een kans krijgen in de voorbereiding.

Binnen Ajax bestond het vermoeden dat Farioli, gezien de successen, ‘te veel in zichzelf is gaan geloven’. Daarnaast zou hij zijn belang boven dat van de club hebben geplaatst. Ook wordt er gesuggereerd dat hij ‘subtiel op een breuk aanstuurde’, omdat hij bij meerdere clubs in beeld was.

