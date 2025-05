Kroes reageert op vertrek Farioli en verwacht één ding: 'Die wordt nu nóg uitdagender'

Alex Kroes betreurt het vertrek van Francesco Farioli. Ajax maakt maandagmorgen melding van het einde van de samenwerking met de Italiaanse hoofdtrainer. Volgens Farioli was er sprake van een ‘verschil in inzicht’ over de manier waarop clubleiding en hij willen werken aan hun doelen bij Ajax. Kroes rept er met geen woord over.

Het was Kroes die Farioli na het dramatisch verlopen afgelopen seizoen aanstelde als nieuwe hoofdtrainer van Ajax. De Italiaan moest de Amsterdammers terug aan de top zien te krijgen. Het was aan Kroes om ervoor te zorgen dat Farioli daarvoor de best mogelijke selectie tot zijn beschikking kreeg. Door de teleurstellende sportieve resultaten in de afgelopen jaren en het wanbeleid van de voorgaande directies, kon Ajax echter niet veel uitrichten op de transfermarkt. Overbodige spelers werden met moeite (veelal) verhuurd en Farioli zag alleen de transfervrije Bertrand Traoré, huurling Daniele Rugani en eind augustus nog Wout Weghorst komen.

Na het verstrijken van de transfermarkt versterkte Ajax zich nog met de transfervrije Davy Klaassen. De middenvelder zat na zijn vertrek bij Internazionale zonder club en meldde zich bij Ajax in eerste instantie om zijn conditie op peil te houden. Farioli was echter al snel overtuigd van de kwaliteiten van Klaassen en wilde hem er dolgraag bij hebben. Volgens ESPN, dat zondag na Ajax - FC Twente al berichtte dat Farioli naar alle waarschijnlijkheid zou gaan vertrekken, dacht de clubleiding in eerste instantie anders over het aantrekken van Klaassen. Kroes en zijn collega’s gingen uiteindelijk tóch overstag. Maar ook gedurende de winterse transferperiode verliep de samenwerking tussen Kroes en Farioli moeizaam. Die had begin september al een deuk opgelopen doordat Kroes er niet in was geslaagd een vervanger voor de vertrokken Steven Bergwijn aan te trekken.

Farioli bleef desondanks onverstoord zijn werk doen en leek Ajax zelfs de eerste landstitel sinds 2022 te bezorgen. Door een bizarre ineenstorting in de laatste weken van het seizoen ging PSV er echter met het kampioenschap vandoor. Hoewel Farioli de doelstelling - plaatsing voor de Champions League - ruimschoots heeft behaald, waren er al langer twijfels over zijn aanblijven. De Italiaan leek zondag na afloop van het thuisduel met FC Twente al afscheid te nemen van het publiek en inderdaad: hij vertrekt na één seizoen alweer uit Amsterdam.

Kroes reageert op vertrek Farioli

“Ik vind dit ontzettend jammer. Francesco en zijn staf hebben ons enorm geholpen. Het was een heel intensief seizoen met veel mooie herinneringen, waarbij we onze doelstelling hebben behaald”, zo doelt technisch directeur Kroes in een reactie op de clubsite op het behalen van de competitiefase van de Champions League. “Daarnaast heeft Francesco een grote rol gespeeld in het verbeteren van de topsportcultuur binnen Ajax. Daar zijn wij hem ook heel erg dankbaar voor. Het zou al een uitdagende transferzomer worden, maar die wordt nu nóg uitdagender”, zo verwacht Kroes. “Het is aan ons om ervoor te zorgen dat er een andere goede technische staf voor de groep staat als op 26 juni de voorbereiding op het nieuwe seizoen begint.”

Naast Farioli vertrekken ook zijn assistenten Daniele Cavalletto en Felipe Sánchez Mateos én keeperstrainer Jarkko Tuomisto bij Ajax.

