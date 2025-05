Van Hooijdonk in de bres voor Farioli: 'Ik vind het écht krankzinnig'

Pierre van Hooijdonk vindt het krankzinnig hoe er er in Nederland wordt gekeken naar Ajax-trainer Francesco Farioli. De voormalig spits van het Nederlands elftal stelt dat de Italiaanse coach een 'ongelooflijke prestatie' heeft geleverd met de Amsterdamse club en snapt dan ook niet dat er intern twijfels zijn over hem.

Geheel onverwacht was Ajax een maand geleden de grote favoriet voor het kampioenschap in de Eredivisie, nadat PSV na de winterstop te maken kreeg met een grote inzinking. Farioli en de zijnen bouwden een voorsprong op van negen punten op de Eindhovense belager. Door nederlagen tegen FC Utrecht en NEC en gelijke spelen tegen Sparta Rotterdam en FC Groningen zag Ajax de zorgvuldig opgebouwde voorsprong veranderen in een achterstand van één punt. Zondagmiddag greep PSV het kampioenschap door te winnen op bezoek bij Sparta (1-3), waardoor de 2-0 zege van Ajax op FC Twente er niet meer toe deed.

Farioli is dit seizoen bij Ajax vaak bekritiseerd om de speelstijl die hij hanteerde. NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg stelt dan ook bij Studio Voetbal dat het de grote vraag is of de clubleiding van de Amsterdamse club kan leven met nog een jaar hetzelfde voetbal. "Dan moeten ze hem toch betere spelers aanleveren?" aldus Van Hooijdonk. "Met dit materiaal vind ik het nog steeds een ongelooflijke prestatie dat ze überhaupt tweede zijn geworden."

Van Hooijdonk verbaast zich erover hoe er in Nederland wordt gekeken naar Farioli. "Als je het jaar hebt gehad dat Ajax vorig jaar had, en je stelt een nieuwe trainer aan en die trainer die speelt tot de laatste dag om het kampioenschap... hij wordt uiteindelijk tweede en in Nederland gaan ze twijfelen of ze wel met hem verder moeten gaan. Ik vind het écht gewoon krankzinnig. Dit was met een Nederlandse trainer niet gebeurd, hoor. Echt niet, in geen honderd jaar."

"Ik vind het gewoon heel vreemd dat je als beleidsbepalers een trainer aanstelt voor Ajax en dat je dan na één seizoen, waarin het met een heel matige selectie heel erg goed is gegaan, gaat twijfelen of hij wel geschikt is om volgend jaar weer met Ajax verder te gaan", vervolgt Van Hooijdonk. "Je stelt hem toch aan omdat je overtuigd bent dat hij 'het Ajax-voetbal' erin kan brengen?"

Van der Vaart steunt Farioli ook

Als het aan Van der Vaart ligt, dan staat Farioli komend seizoen ook 'gewoon' voor de groep bij Ajax. "Ik sta er honderd procent achter dat hij moet blijven", laat de oud-Ajacied weten in een videoboodschap. "Ook omdat hij in een fase komt waarin Ajax helemaal niets was en als je dan nog kans hebt op de titel. Dat heeft hij allemaal gedaan. Ik heb ook heel veel kritiek gehad. Ik vind ook dat hij had moeten zeggen: wij gaan voor het kampioenschap. Dat vind ik zijn grootste fout, want uiteindelijk moet je die ballen wel durven te hebben. Ik vind dat Ajax met hem door moet, want hij heeft het fantastisch gedaan, ook met deze spelers. Dus ik ben gewoon voor Farioli."

