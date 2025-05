Plan van Ajax en Kroes gaat niet door: koopoptie van 12,5 miljoen euro wordt niet gelicht

Ajax liet begin dit kalenderjaar op huurbasis naar LOSC Lille vertrekken, maar de Engelsman keert na dit seizoen ‘gewoon’ terug in Amsterdam. De Franse club bedong weliswaar een optie tot koop, maar heeft besloten deze niet te gaan lichten. Akpom heeft bij Ajax nog een contract tot medio 2028.

Akpom maakte in de zomer van 2023 de overstap naar Ajax. De Engelsman had zich in het seizoen ervoor als speler van Middlesbrough gekroond tot topscorer van het tweede niveau in Engeland. Toenmalig directeur Sven Mislintat van Ajax kende Akpom nog goed en had ruim twaalf miljoen euro over voor zijn komst. De aanvaller kwam er onder Maurice Steijn echter niet aan te pas. Na het vertrek van Steijn en de aanstelling van John van ’t Schip als interim-trainer kreeg Akpom meer en meer speeltijd en was hij af en toe belangrijk voor zijn ploeg, maar een basisplaats wist hij niet af te dwingen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Koeman ziet beelden van sprintende Weghorst en geeft vervolgens eerlijke mening

Akpom stond afgelopen zomer op de nominatie om te vertrekken uit Amsterdam, maar echt concreet werd de interesse van andere clubs niet. Akpom bleef bij Ajax en kreeg van Francesco Farioli voldoende speeltijd. De Engelsman is van nature een spits, maar moest het onder Farioli vooral doen met een rol op de flanken. Op die positie had hij een basisplaats in de krakers tegen Feyenoord en PSV, maar ook onder Farioli wist hij niet uit te groeien tot basisspeler. Akpom koos begin dit kalenderjaar eieren voor zijn geld en maakte op huurbasis de overstap naar LOSC Lille.

LEES OOK: Ajax slaat enorme slag: ‘Feyenoord, FC Utrecht, FC Twente en AZ zouden er een moord voor doen’

De Fransen bedongen een koopoptie van 12,5 miljoen euro. Akpom zijn periode in Frankrijk ging veelbelovend van start. Hij was in zijn eerste twee competitiewedstrijden tegen Le Havre en Stade Rennais trefzeker en veroverde daardoor een basisplaats. Maar daarop volgde een langdurige periode van droogte. Akpom verloor zijn basisplaats. Hij verzorgde op 27 april nog wel een assist in de uitwedstrijd tegen Angers, maar zijn eerstvolgende doelpunt volgde pas zaterdagavond in de laatste wedstrijd van het seizoen tegen Stade Reims. Hij maakte als invaller vlak voor tijd de winnende. Daarmee nam hij op mooie wijze afscheid van LOSC Lille, want de club maakte na afloop bekend niet met hem door te gaan.

Meer vertrekkers bij Lille

Akpom keert zodoende na dit seizoen terug in Amsterdam. Hij heeft bij Ajax nog een contract tot medio 2028. Akpom is niet de enige door LOSC Lille gehuurde speler die de deur achter zich dichttrekt in Noord-Frankrijk. Mitchell Bakker werd gehuurd van Atalanta Bergamo, maar LOSC Lille heeft ook wat de Nederlandse vleugelverdediger betreft besloten om niet langer met hem door te gaan. Bakker, die een verleden heeft bij Ajax, speelde 35 wedstrijden voor de Fransen. Daarin scoorde hij vier keer en gaf hij drie assists. Lille heeft ook afscheid genomen van Jonathan David. De Canadees had een aflopend contract en is toe aan een nieuw avontuur. Dat is een aderlating voor de club, want in 232 wedstrijden was hij liefst 109 keer trefzeker.

Rémy, Angel, Vito, Sam, Mitch’, Chuba, un seul mot : MERCI 👏



Vous quittez aujourd’hui le LOSC, mais vous serez à jamais Lillois ❤️🤍



Bonne route messieurs ! Vous aurez toujours votre place dans la grande maison du LOSC 🫶



Le communiqué ⤵️ — LOSC (@losclive) May 17, 2025 86’ I 2️⃣-1️⃣



Chuba Akpom se charge du penalty et... il le transforme 💪



Le LOSC passe devant à 5 minutes de la fin du temps réglementaire 😤#LOSCSDR @signiticapp pic.twitter.com/So4pPYbzQL — LOSC (@losclive) May 17, 2025

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Dick Lukkien stapt in catacomben op één speler van Ajax af 🔗

👉 Tweet van Ajax valt compleet verkeerd bij eigen supporters 🔗

👉 Hugo Borst weet het zeker: 'Johan Cruijff is boos, die draait zich om in zijn urn' 🔗

👉 Wesley Sneijder maakt indruk met uitspraken over Ajax: 'Maak die man assistent!' 🔗

👉 Naam van Ajacied wekt grote verbazing: dit zijn de kandidaten voor Speler van het Jaar 🔗