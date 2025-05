'Misschien ben ik te vroeg vertrokken bij Ajax, maar ik had op meer krediet gehoopt'

stelt dat hij misschien wel te vroeg is vertrokken bij Ajax. Na het succesvolle seizoen 2018-2019 besloot de Deense middenvelder om de deur in de Johan Cruijff Arena achter zich dicht te trekken. Mede doordat hij het gevoel had dat hij zich weer opnieuw moest bewijzen.

Voor Schöne komt er zondagmiddag mogelijk een eind aan zijn imposante voetbalcarrière. Als de 38-jarige middenvelder zich met NEC niet weet te kwalificeren voor de play-offs om Europees voetbal, dan zal het Eredivisie-duel met Heracles zijn laatste zijn. De controleur kan terugkijken op een zeer succesvolle carrière met onder meer drie landskampioenschappen met Ajax.

Schöne kwam in 2012 bij Ajax terecht, nadat hij transfervrij de overstap maakte vanaf NEC. "Ajax is altijd een droom geweest", verklapt hij in gesprek met NU.nl. "Ik ben geboren in 1986 en heb de gloriejaren van Ajax in de jaren negentig meegemaakt. Mijn vriendjes en ik liepen in Denemarken rond in Ajax-shirts. Ajax was in die tijd het beste team van Europa. Wij wilden zélf Ajax-spelers worden."

"Natuurlijk voelde ik soms de twijfel", blikt Schöne terug. "Ajax was bij mijn komst eerlijk. Ze zeiden: 'We kopen spelers voor miljoenen en jij komt transfervrij over van NEC, dus het zal niet gemakkelijk worden.' Vaak stond ik er aan het begin van het seizoen naast, maar had ik na vier wedstrijden mijn plekje terug. Of ik daar moe van werd? Soms. Maar ik haalde er altijd motivatie uit om het ongelijk van anderen te bewijzen."

Magische avond in Estadio Santiago Bernabéu

Schöne hield het uiteindelijk zeven seizoenen vol in Amsterdam en wist naast drie landstitels ook beslag te leggen op de KNVB Beker in 2018-2019 en tweemaal de Johan Cruijff Schaal. Ook maakte de Deen onderdeel uit van het Ajax dat in de dezelfde jaargang als de bekerwinst een fraai Champions League-seizoen kende. Dat jaar werden onder meer Juventus en Real Madrid uitgeschakeld.

"Die avond was in alle opzichten magisch", blikt hij terug op de wedstrijd tegen Real Madrid in het Estadio Santiago Bernabéu. "We waren in de jaren ervoor drie keer van het kastje naar de muur getikt door Real Madrid. Maar die avond deden wij iets wat ongekend was voor het Nederlandse voetbal. De Real Madrid-supporters klapten voor ons."

"We hadden pas een aantal dagen later door hoe groot die prestatie echt was. Het was genieten. Van de geweldige Frenkie de Jong, van Dusan Tadic, van iedereen. Dat was het beste team waarin ik ooit heb gespeeld", vervolgt hij enthousiast. "Een smet was dat ik het feest in de kleedkamer niet heb meegemaakt door een dopingcontrole. Dat kamertje zat direct naast de kleedkamer. Ik hoorde mijn medespelers feestvieren. Maar ik kon niet meteen plassen. Toen ik klaar was, zat iedereen al in de bus."

Schöne vindt dat hij te vroeg vertrokken is bij Ajax

In 2019 vertrok Schöne bij Ajax en maakte hij de overstap naar Genoa. "Misschien ben ik te vroeg vertrokken bij Ajax. Maar ik vond het moeilijk om te accepteren dat ik me na het geweldige Champions League-seizoen wéér moest bewijzen. Miljoenenaankoop Razvan Marin zou de kans krijgen, zei trainer Erik ten Hag. Ik vond het gek en had op meer krediet gehoopt , besluit de middenvelder.

