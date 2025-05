‘Zou mij niks verbazen als Farioli volgende week opstapt’

Mike Verweij voorziet slecht nieuws voor Ajax-trainer Francesco Farioli, nu de contracten van Davy Klaassen, Remko Pasveer en Matheus nog niet verlengd zijn. Het feit dat de verlengingen nog niet tot stand zijn gekomen, zou kunnen duiden op een vroegtijdig vertrek van de trainer, die misschien zelfs wel opstapt, zo laat de journalist weten in Kick-off, de voetbalpodcast van De Telegraaf.

De contracten van Klaassen en Pasveer bij Ajax lopen deze zomer af. Matheus wordt gehuurd van SC Braga, maar Ajax zou een optie tot koop hebben bedongen van 2,5 miljoen euro. “De afspraak was: Zodra het Champions League-geld binnen is, dan gaat Davy Klaassen zijn contract verlengen. Dat is ook de wens van Farioli”, zegt Verweij in Kick-off. Volgens de Ajax-watcher van De Telegraaf zou Farioli ook ‘zeker’ door willen met Remko Pasveer en Matheus. “Dat dat allemaal niet gebeurt, lijkt toch slecht nieuws voor Farioli.”

'Dat belooft niet veel goeds'

Verweij verbindt conclusies aan het feit dat Ajax zich niet aan de afspraak zou houden: “Dat belooft niet veel goeds voor Farioli, want als jij echt honderd procent zeker weet dat er doorgegaan wordt met Farioli… En dat is opzich wel heel logisch, want hij heeft nog twee jaar contract. Alleen wat ik hoorde, is dat er volgende week een soort functioneringsgesprek op de rol staat. De verwachting was een beetje dat hij voor vijf miljoen op te halen was. Ik denk dat iedereen er stiekem een beetje vanuit is gegaan en er ook wel een beetje op heeft gehoopt van: ‘Ajax wordt kampioen, hij is voor vijf miljoen op te halen, hij is heel interessant voor Italiaanse clubs, ook Premier League-clubs. Die is weg.’ Maar nu (Ajax de titel misloopt, red.) kun je hem met goed fatsoen niet wegsturen.”

'Je moet hem gewoon wegsturen'

“Natuurlijk kun je hem met goed fatsoen wegsturen”, gaat Valentijn Driessen ertegenin. “Als je ziet wat er de laatste vijf wedstrijden is gebeurd, moet je hem ook gewoon wegsturen. Als je het hele jaar neemt, hoor je iedereen klagen over de manier van voetballen. Deze man heeft geen Ajax-DNA. Ik zie het gewoon totaal niet zitten”, zo stelt de chef voetbal van De Telegraaf.

‘Zou mij niks verbazen als Farioli volgende week opstapt’

Verweij voorspelt dat het niet de club, maar de trainer is, die eerder de stekker uit de samenwerking zou trekken: “Het zou mij niks verbazen als Farioli volgende week bekendmaakt dat hij opstapt. Hij is een trotse Italiaan. Hij ziet ook wat hij over zich heen krijgt. Dit doet hem ook wel pijn. Hij heeft zichzelf enorm op de kaart gezet. Maar als je een voorsprong weet weg te geven van negen punten in vier wedstrijden, zet je jezelf ook op de kaart. Alleen niet al te best”, concludeert Verweij.

