Verweij opent met nieuws over Ajax en maakt melding van koopoptie van 'slechts' 2,5 miljoen euro

Het ontbreken van Remko Pasveer in de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles leek in eerste instantie een flinke aderlating te zijn voor Ajax, maar zijn vervanger beleefde een uitstekend debuut in de Johan Cruijff ArenA. De Braziliaan had met een aantal goede ingrepen een belangrijk aandeel in de 2-0 overwinning op de Deventenaren. Volgens Mike Verweij zit er ‘muziek’ in de huurling van SC Braga en het lijkt niet uitgesloten dat Ajax hem na dit seizoen definitief overneemt, want de koopoptie bedraagt ‘slechts’ 2,5 miljoen euro.

Dat meldt Verweij maandagochtend althans. Ajax nam Matheus begin deze maand op huurbasis over van SC Braga. De Amsterdammers waren na het vertrek van Diant Ramaj naar Borussia Dortmund op zoek naar een nieuwe stand-in van Pasveer. Bij de presentatie van Matheus werd al bekend dat Ajax een optie tot koop had opgenomen in het huurcontract, maar de hoogte daarvan kwam nog niet naar buiten. Daar heeft Verweij nu dus verandering in gebracht. Ajax kan Matheus na afloop van dit seizoen naar verluidt voor 2,5 miljoen euro definitief overnemen van SC Braga.

Geslaagd debuut Matheus

Het was in eerste instantie de vraag of Matheus in de tweede seizoenshelft überhaupt onder de lat zou gaan staan. Pasveer werd bij aanvang van dit seizoen zeer verrassend benoemd tot eerste doelman en is de afgelopen maanden erg belangrijk geweest voor Ajax. De doelman pakte in verschillende wedstrijden uit met goede reddingen en is bovendien een absolute leider in het elftal van trainer Francesco Farioli. Pasveer is kortom onomstreden. Voor het duel met Go Ahead Eagles haakte hij echter op het laatste moment af. Dat maakte de weg vrij voor het debuut van Matheus. “Ajax is sinds deze winter een attractie rijker. Door de lichte rugblessure van Pasveer, die een paar minuten voor de warming-up afhaakte, maakten de Ajax-fans tijdens de inhaalwedstrijd kennis met de Braziliaanse doelman Matheus Lima Magalhaes (32)”, zo schrijft Verweij op de website van De Telegraaf.

Matheus heeft indruk gemaakt. Niet alleen op de supporters, maar ook op Verweij. “En na de enerverende tweede helft, waarin Brian Brobbey en Oliver Edvardsen het verschil maakten, Gerrit Nauber tussendoor rood incasseerde en de VAR Go Ahead Eagles twee keer (terecht) slechtgezind was, luidde de conclusie: er zit muziek in Matheus”, zo klinkt het. “Van de paar reddingen die hij moest verrichten, was die op een van richting veranderd schot van Jakob Breum de lastigste. De keer dat hij - zeven minuten voor tijd - werd geklopt (door Julius Derksen), bracht de scherpe VAR Pol van Boekel redding door de 1-1 wegens hands terug te draaien. Mede daardoor vergrootte Ajax het gat met PSV tot vijf punten.”

Farioli blij met doelman

Francesco Farioli was na afloop erg lovend over het optreden van Matheus. Verweij zag de Braziliaanse sluitpost in de eerste helft de aandacht op zich vestigen door bijna vijftig meter uit zijn doel te komen om een ‘dreigende Go Ahead Eagles-aanval koelbloedig voetballend onschadelijk te maken’. Volgens Farioli is dit ‘een vereiste’ en doet Pasveer het ook regelmatig. “Voor een team dat probeert te pressen, moet de ruimte in de rug van de verdedigers door de keeper worden afgedekt. Het profiel van de keepers die we nodig hebben, is vrij compleet. Hij moet goed zijn op doel, in de lucht, met de voet en in het maken van de juiste beslissingen. Daarnaast moet hij het benodigde karakter hebben”, zo wordt Farioli geciteerd door Verweij.

