Ajax heeft beet en haalt vervanger Ramaj op huurbasis naar Amsterdam, mét optie tot koop

Ajax heeft de komst van de Braziliaanse doelman Lima Magalhães bevestigd. De 32-jarige keeper wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van het Portugese SC Braga. Hij is in Amsterdam de opvolger van de naar Borussia Dortmund vertrokken . Ajax heeft een optie tot koop bedongen.

Ajax bereikte twee dagen voor het sluiten van de transferwindow een akkoord met Borussia Dortmund over een overgang van Ramaj. De Duitse goalie maakt voor vijf miljoen euro, exclusief bonussen, de overstap naar Dortmund. Wel wordt Ramaj door de Duitse grootmacht direct verhuurd aan FC Kopenhagen.

Met Remko Pasveer en Jay Gorter zou Ajax slechts twee doelmannen overhouden na het vertrek van Ramaj, waardoor technisch directeur Alex Kroes op zoek ging naar een oplossing. Deze werd al snel gevonden in de 32-jarige Matheus. Hij moet met Gorter uitvechten wie de stand-in van Pasveer wordt onder trainer Francesco Farioli.

Wie is Matheus?

De 1.90 meter lange Matheus speelt al sinds 2014 bij SC Braga, dat hem destijds overnam van América Mineiro. De Braziliaanse keeper stond in 372 officiële wedstrijden onder de lat bij Braga. Hij was dit seizoen lange tijd de eerste keeper van Braga, maar werd in januari voorbijgestreefd door Lukás Hornícek.

Welcome to Ajax, Matheus! 🇧🇷 — AFC Ajax (@AFCAjax) February 4, 2025

