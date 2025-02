Wout Weghorst zorgt na afloop van Ajax - Feyenoord voor grote verbazing bij Willem van Hanegem

Willem van Hanegem heeft zich zondagmiddag na afloop van De Klassieker tussen Ajax en Feyenoord zitten verbazen over het gedrag van . De zomeraanwinst van de Amsterdammers kwam direct na de rust binnen de lijnen als vervanger van Brian Brobbey en kreeg bij een 1-1 stand de uitgelezen mogelijkheid om zijn ploeg opnieuw op voorsprong te schieten, maar faalde vanaf elf meter. Weghorst stond desondanks flink met zijn armen te zwaaien om het publiek op te zwepen, zo zag Van Hanegem.

Ajax maakte vrijwel de gehele afgelopen zomer werk van de komst van Weghorst. Nog vóórdat de bal ging rollen op het Europees Kampioenschap in Duitsland kwam de interesse van Ajax in de spits van het Nederlands elftal naar buiten. Het duurde echter tot eind augustus vooraleer Weghorst zich speler van de recordkampioen mocht noemen. De voormalig topschutter van onder meer Heracles Almelo, AZ en VfL Wolfsburg moest in Amsterdam de concurrentiestrijd aangaan met Brian Brobbey. Hoewel laatstgenoemde zondag in De Klassieker tegen Feyenoord pas zijn tweede competitietreffer van het seizoen maakte, is Weghorst er nog niet in geslaagd een basisplaats te veroveren.

Artikel gaat verder onder video

Sterker nog: na de winterstop verscheen Weghorst nog geen enkele keer aan de aftrap. In De Klassieker kwam hij bij de start van de tweede helft binnen de lijnen voor Brobbey, die Ajax voor de rust op voorsprong had gezet. Weghorst kreeg niet lang na de gelijkmaker van Quinten Timber dé kans om Ajax opnieuw aan de leiding te brengen, maar zag zijn inzet vanaf elf meter gekeerd worden door Timon Wellenreuther. Dankzij een laat doelpunt van Kenneth Taylor trok Ajax alsnog aan het langste eind en kon Weghorst tóch nog juichen. En die kans liet hij dan weer niet onbenut. “Ik zag Weghorst na afloop van De Klassieker met zijn armen staan zwaaien om het publiek op te zwepen. Dat was niet dankzij Weghorst, integendeel”, zo zegt Van Hanegem in gesprek met het Algemeen Dagblad.

LEES OOK: Kenneth Perez: 'Ondanks zijn gekus heeft hij ontzettend spijt van zijn transfer naar Ajax'

Volgens de Feyenoord-legende deed Weghorst in de tweede helft ‘alles fout’. “Inclusief een strafschop. Maar bescheidenheid zie je niet veel meer in het voetbal”, aldus Van Hanegem, die dit seizoen al regelmatig kritiek heeft geuit op Weghorst. Dat deed De Kromme niet alleen eind augustus al, vlak na de transfer van Weghorst, maar ook begin december na de ontmoeting tussen AZ en Ajax. Het gedrag van Weghorst is niet het enige wat Van Hanegem zondagmiddag is opgevallen. “De ArenA danste na afloop van geluk, ze zijn gewend geraakt aan het matige spel en hebben zich erbij neergelegd zolang de resultaten er zijn. En eerlijk is eerlijk, die zijn er”, zo klinkt het. Zelfs Van Hanegem kan er dus niet omheen. De voorsprong van Ajax op ‘zijn’ Feyenoord is inmiddels twaalf punten, terwijl de Amsterdammers koploper PSV, met één wedstrijd minder gespeeld, op twee punten zijn genaderd.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Farioli verzekert: 'De deur is gesloten, hij hoeft geen sorry te zeggen'

Ajax-trainer Francesco Farioli neemt de laatste twijfels weg over een van zijn spelers.