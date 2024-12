Van Hanegem foetert over Weghorst: ‘De arbitrage ziet Ajax nog als een topclub’

Willem van Hanegem is van mening dat Ajax van geluk mocht spreken dat het de wedstrijd tegen AZ (2-1 nederlaag) niet eindigde met tien man. Volgens de clubicoon van Feyenoord had namelijk aan het begin van de tweede helft met rood van het veld gestuurd moeten worden door scheidsrechter Marc Nagtegaal.

Weghorst leek Ajax na 56 minuten voetballen op voorsprong te brengen tegen AZ. De bal viel uit een vrije trap via de spits van Ajax binnen, maar het doelpunt werd uiteindelijk afgekeurd vanwege hands. Weghorst had op dat moment al geel, maar Nagtegaal besloot hem verder niet te bestraffen voor de handsbal. Onterecht, zo vindt Van Hanegem.

“Dat Wout Weghorst niet zijn tweede gele kaart kreeg toen hij de bal met zijn hand achter Jeroen Zoet werkte, toont aan dat de arbitrage in elk geval Ajax nog gewoon als topclub ziet”, schrijft de oud-middenvelder in zijn column voor het Algemeen Dagblad. “Maar ook tegen elf man van Ajax was er voor AZ, op de laatste tien minuten na, gewoon weinig aan de hand”, voegde Van Hanegem daaraan toe.

Weghorst zelf is zich van geen kwaad bewust, zo zegt hij tegen de NOS. “Ik zei het ook direct. Ik sprong er echt voor. Je weet natuurlijk dat je al geel hebt, dus ik dacht: niet dat ik straks ook nog tegen een tweede aanloop voor een bewuste handsbal… Maar ik deed het echt niet bewust. Ik sprong in de bal en kwam echt net tekort. Ik denk dat de bal via mijn rechterhand in het doel viel.”

