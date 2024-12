Uitspraak van Farioli motiveerde AZ-spelers: ‘Dat soort dingen moet je niet zeggen’

De spelers van AZ zijn gemotiveerd geraakt door een uitspraak die Francesco Farioli afgelopen woensdag deed na het gelijkspel van Ajax tegen FC Utrecht. Dat onthult zondag na de 2-1 overwinning van AZ op Ajax.

Farioli sprak afgelopen woensdag na het 2-2 gelijkspel van Ajax tegen FC Utrecht over een ‘leeg lopende batterij’ bij de Amsterdammers. "Wij hebben al 25 wedstrijden gespeeld, 10 meer dan Utrecht dit seizoen. Dat kan fysiek en mentaal voor problemen zorgen. Helemaal omdat deze club van ver moet komen en de manier waarop wij spelen veel van de spelers vraagt. Zoveel minuten spelen, daar betaal je uiteindelijk fysiek en mentaal de prijs voor”, werd de Italiaanse oefenmeester geciteerd door onder meer de NOS.

“We wisten dat Ajax doordeweeks gespeeld had. Ik heb interviews gezien dat de tank wat leeg was. We wisten dat we daar energie uit konden halen. Dat hebben we gedaan”, sprak Koopmeiners na afloop van AZ - Ajax voor de camera van de NOS, refererend aan de woorden van Farioli.

“Ik denk dat genoeg jongens dat interview gezien hebben”, vervolgde de middenvelder van AZ. “Er wordt veel gezegd en gesproken over het programma. Dat is ook wel terecht, maar ik weet niet of dat excuses moeten zijn voor dit soort wedstrijden en of je dat soort dingen te hard moet zeggen. We zijn fit. Wij spelen ook dubbele programma’s. Ik denk dat we vandaag hebben laten zien hoe fit we zijn en dat we 95 minuten lang die strijd aan kunnen gaan.”

