Opmerkelijk: dit zei Farioli na afloop in Ajax-kleedkamer tegen zijn spelers

Ajax verloor zondagmiddag in een zwakke wedstrijd met 2-1 van AZ. deed na afloop in gesprek met Hans Kraay junior een opmerkelijke onthulling over trainer Francesco Farioli.

Volgens Godts was de Italiaanse oefenmeester van Ajax na afloop namelijk allesbehalve ontevreden over de prestatie van zijn manschappen. Dat zorgde zichtbaar voor verbazing op het gezicht van Kraay junior.

Artikel gaat verder onder video

“Is hij weleens écht boos?”, vroeg de verslaggever van ESPN aan Godts, die als invaller het enige doelpunt van Ajax in Alkmaar maakte. “Want het was vandaag heel slecht”, voegde Kraay junior daaraan toe.

LEES OOK: Farioli laat geboorte van kind schieten

“Heel slecht zou ik niet zeggen”, reageerde Godts. Kraay junior nuanceerde zichzelf vervolgens: “Het was vandaag niet goed.”

Godts: “Het was niet goed, maar ook niet heel slecht. Ik denk dat de trainer heel boos kan worden. Vandaag was dat wat minder. Hij was gewoon fier op ons, hoe we toch nog hebben gestreden.” Kraay junior keek bedenkelijk toen hij hoorde dat Farioli trots was op Ajax.

“Het spel was misschien niet wat we gewend zijn van Ajax en wat we willen. Maar dat gaat nog wel vaker gebeuren: dat is de fase waarin we zitten”, vervolgde Godts. “Maar het gaat al veel beter. We moeten nu gewoon verdergaan. Er is nog niets verloren. We zitten nog steeds in de fase dat we elke week beter willen worden”, besloot de Belgische linksbuiten.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Fans walgen van spreekkoor bij AZ - Ajax: 'Geert Wilders, waar ben je?'

Tijdens de wedstrijd tussen AZ en Ajax was meermaals een antisemitisch spreekkoor te horen.