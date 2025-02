Kenneth Perez: 'Ondanks zijn gekus heeft hij ontzettend spijt van zijn transfer naar Ajax'

heeft grote spijt van zijn transfer naar Ajax, denkt Kenneth Perez. De spits krijgt weinig kansen als basisspeler, ondanks de doelpuntendroogte bij zijn concurrent Brian Brobbey.

Voorafgaand aan De Klassieker werd rekening gehouden met een basisplek voor Weghorst tegen Feyenoord, maar de keuze van Francesco Farioli is opnieuw gevallen op Brobbey. Karim El Ahmadi snapt dat wel. “In het spel van Ajax is hij heel belangrijk. Je zag tegen Galatasaray dat Henderson vaak direct op Brobbey kan spelen, waarna andere jongen ‘eronder’ kunnen komen. Als aanspeelpunt vind ik het een betere speler dan Weghorst.”

Brobbey was dit seizoen echter pas goed voor één doelpunt in de Eredivisie. ‘Belachelijk weinig’, vindt Perez. “Kun je je voorstellen hoe Weghorst zich voelt? Die moet toch ontzettend spijt hebben? Ondanks zijn gekus en weet ik het allemaal, moet hij toch ontzettend spijt hebben van deze transfer? Als aanvaller wil je een eerlijke kans krijgen. Als jouw concurrent niet presteert qua doelpunten, en jij wel, lijkt het me heel frustrerend dat je elke keer op de bank moet zitten.” Weghorst scoorde al zes keer in de Eredivisie en had daar 717 minuten voor nodig.

“Omdat je veel punten vergaart, is het geen probleem”, vervolgt Perez. “Het is pas een probleem als je verliest. Dan valt het op dat de spits geen doelpunten maakt. Gezien de vergaarde punten heeft de trainer gelijk met de opstelling, en heb je niet veel te zeggen als spits, maar ik kan me voorstellen dat een ambitieuze spits als Weghorst hier ontzettend van baalt.”

