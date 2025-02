Farioli doet meerdere wijzigingen bij Ajax tegen Feyenoord

De opstelling van Ajax voor de wedstrijd tegen Feyenoord is bekend. Op de linksbuitenpositie is Steven Berghuis aangewezen als vervanger van de geblesseerde Mika Godts, terwijl ook Davy Klaassen aan de aftrap staat. De Klassieker begint om 14.30 uur in de Johan Cruijff ArenA.

Ajax kan zondagmiddag geweldige zaken doen in de Eredivisie. Na het 3-3 gelijkspel van PSV tegen NEC is de achterstand van Ajax op de koploper vijf punten, met twee wedstrijden tegoed. Ajax heeft op dit moment dus minder verliespunten dan PSV en wil dat zo houden, door Feyenoord te verslaan. Dat moet gebeuren zonder Mika Godts. De Belg is dit seizoen een van de smaakmakers in de hoofdstad, maar na zijn hamstringblessure die hij begin november opliep in de uitwedstrijd tegen FC Twente, staat hij nu opnieuw even gedwongen aan de kant.

Ajax haalde in de persoon van Oliver Edvardsen eindelijk een linksbuiten en concurrent van Godts binnen, maar de voormalig smaakmaker van Go Ahead Eagles is zondag nog niet inzetbaar. Farioli kiest nu voor Berghuis op de linksbuitenpositie. Dat is een verrassing, want dat deed Farioli nog niet eerder. Taylor, die wel ervaring heeft als linksbuiten, speelt op het middenveld. Kian Fitz-Jim, die donderdagavond nog als middenvelder trefzeker was tegen Galatasaray, verdwijnt uit de basiself.

Op het middenveld heeft Jordan Henderson wel ‘gewoon’ een basisplaats. De Engelsman werd donderdag plots nadrukkelijk in verband gebracht met een vertrek naar AS Monaco en had het avontuur graag willen aangaan, maar Ajax was niet bereid daaraan mee te werken. Davy Klaassen keert terug nadat hij tegen Galatasaray (Europa League) niet speelgerechtigd was en verder heeft Steven Berghuis zijn eerste basisplek sinds 11 januari (thuis tegen RKC Waalwijk). Voorin krijgt Bertrand Traoré opnieuw de voorkeur boven Steven Berghuis en behoudt Brian Brobbey zijn basisplek.

Opstelling Ajax: Pasveer; Gaaei, Sutalo, Baas, Hato; Henderson, Klaassen, Berghuis; Traoré, Brobbey, Taylor

