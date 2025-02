De Klassieker is voor één Ajax-speler heel 'beladen': 'Hij kan definitief afrekenen met zijn trauma'

Ajax-trainer Francesco Farioli heeft menigeen dit seizoen al regelmatig op het verkeerde been gezet met zijn opstelling, maar voor De Klassieker tegen Feyenoord lijken de meeste posities op voorhand wel juist ingevuld te kunnen worden. Zo is de kans groot dat zondagmiddag een basisplaats heeft. Het wordt een ‘beladen’ wedstrijd voor de Deen, zo stelt Lentin Goodijk van Voetbal International althans. De clubwatcher doelt uiteraard op Gaaei zijn eerste Klassieker, die voor zowel Ajax als de vleugelverdediger dramatisch verliep.

De Amsterdammers haalden in de zomer van 2023 onder leiding van toenmalig technisch directeur Sven Mislintat de ene na de andere nieuwe speler naar de Johan Cruijff ArenA. Nadat de Duitser al miljoenen euro’s had neergeteld voor de komst van onder meer Diant Ramaj en Carlos Forbs, werd op 17 augustus ook Gaaei gepresenteerd in het wit-rood-wit. De vleugelverdediger kwam voor een bedrag van 4,5 miljoen euro over van Viborg FF. Hij moest in Amsterdam de strijd aangaan met Devyne Rensch, maar beleefde een verschrikkelijke start van zijn avontuur in Nederland.

Gaaei verscheen op 24 september van dat jaar aan de aftrap van het thuisduel met Feyenoord. Het werd voor zowel Ajax als Gaaei een middag om heel snel te vergeten. De Deen liet zich in de aanloop naar de vroege openingstreffer van Santiago Giménez heel eenvoudig van de bal zetten door Quinten Timber en speelde de bal nog geen tien minuten later zomaar in de voeten van Giménez, die Jorrel Hato vervolgens kinderlijk eenvoudig te kijk zette en zijn tweede van de middag kon maken. Toenmalig Ajax-trainer Maurice Steijn had na een half uur genoeg gezien en haalde Gaaei naar de kant. De Hagenaar keek vervolgens niet meer om naar de verdediger. Een trieste aftocht voor de destijds 20-jarige aanwinst.

Kans op revanche

Anderhalf jaar later heeft Gaaei de kans om zich te revancheren. Ajax wil zich in de laatste dagen van de transferwindow nog dolgraag versterken met een nieuwe rechtsback, maar zolang die er niet is, geniet Gaaei het vertrouwen van Farioli. “Voor de Deen wordt het een beladen wedstrijd. In september vorig jaar (2023, red.) zakte Gaaei door het ijs en werd hij na iets meer dan een half uur al naar de kant gehaald. Het was een mentale dreun voor de (inmiddels, red.) 22-jarige verdediger, die daarna door een diep dal ging, zo vertelde hij later”, zo schrijft Goodijk op de website van Voetbal International.

Gaaei zit inmiddels beter op zijn plek in Amsterdam. Hij kwam onder Farioli al in 24 wedstrijden in actie, waarin hij eenmaal scoorde, op prachtige wijze tegen FC Utrecht, en drie assists verzorgde. Bovendien schoot Gaaei in de bloedstollende strafschoppenreeks tegen Panathinaikos in augustus de winnende tegen de touwen. “Onder Farioli heeft Gaaei dit seizoen stappen gezet en tegen Galatasaray stond hij zijn mannetje in een topwedstrijd”, zo stelt Goodijk. “Zondag kan Gaaei tegen Feyenoord definitief afrekenen met zijn trauma van anderhalf jaar geleden. Met een goed optreden in De Klassieker kan Gaaei bovendien een signaal afgeven dat de mogelijke nieuwe rechtsback een serieuze concurrentiestrijd wacht”, zo klinkt het.