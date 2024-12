Problemen voor Ajax-speler: ‘Honderd procent de zwaarste tijd uit mijn carrière’

geeft aan dat hij vorig seizoen de zwaarste periode uit zijn carrière heeft gekend, zo vertelt hij in gesprek met De Telegraaf. De Deense rechtsback, die in de transferperiode van seizoen 2023/24 naar Ajax kwam, was de gebeten hond na wedstrijden tegen Feyenoord en AZ.

Gaaei kwam vorig seizoen over van Viborg, maar kende een zwaar eerste jaar in Amsterdam. De verdediger was vrijwel wekelijks het mikpunt van kritiek, met name na wedstrijden tegen Feyenoord en AZ. Het thuisduel met de Rotterdammers werd met 0-4 verloren, waar Gaaei meerdere keren verantwoordelijk was voor een tegentreffer en al vóór de rust werd gewisseld. Tegen AZ speelde de verdediger eveneens onthutsend zwak en werd hij ook al in de eerste helft gewisseld.

LEES OOK: Fantastisch nieuws voor Ajax-back Anton Gaaei

Artikel gaat verder onder video

“Het liefst was ik – na alle haat die ik na Feyenoord-thuis en AZ-uit over me heen kreeg – dagen onder mijn deken blijven liggen, want het was honderd procent zeker de zwaarste tijd uit mijn carrière”, begint de 22-jarige Deen. “Maar ik móést door. Het hielp me dat ik drie dagen later alweer een wedstrijd in Jong Ajax kon spelen. Daardoor en dankzij mijn mental coaches kon ik Feyenoord en AZ in mijn hoofd ’parkeren’.”

Hartinfarct vader

Gaaei stipt echter aan dat hij weet hoe het is om met tegenslagen om te gaan. Zijn vader kreeg in 2017 een hartinfarct tijdens een hardloopwedstrijd. “Sindsdien weet ik dat er meer is dan voetbal”, zegt de back. “Voetbal is mijn lust en mijn leven, dus heel erg belangrijk voor me. Er zijn echter belangrijkere dingen, weet ik sinds die dag. Ik kan het niet goed uitleggen, maar ik voel me ook sterker. Ik weet na het hartinfarct van mijn vader gewoon dat ik de goede mentaliteit heb en me door moeilijke tijden kan heen slaan”, gaat Gaaei verder.

LEES OOK: Gaaei vraagt de buitenwereld om één ding: 'Ik wil het niet als excuus gebruiken, maar...'

Inmiddels maakt de vader van Gaaei het goed. “Hij is minder gaan werken en heeft soms een energietekort, maar hij is bijna weer zichzelf. Samen met mijn moeder en broer komt hij zo vaak als hij kan naar Amsterdam. Hij is mijn grootste supporter”, sluit de verdediger af.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Hiddink verkeek zich op Ajax-duo: 'Heilig van overtuigd dat zij de absolute top zouden halen'

Guus Hiddink zegt dat hij er 'heilig van overtuigd was' dat twee voormalig Ajax-spelers de 'absolute top' zouden gaan halen.