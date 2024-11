Gaaei vraagt de buitenwereld om één ding: 'Ik wil het niet als excuus gebruiken, maar...'

hoopt op meer begrip voor zijn situatie. De rechtsback maakte vorig jaar de overstap vanuit zijn thuisland Denemarken naar Ajax en heeft een zwaar eerste seizoen in Amsterdam achter de rug, maar is inmiddels langzaam maar zeker aan het opkrabbelen. Gaaei erkent dat hij het heel zwaar heeft gehad en op een bepaald moment zelfs ‘heel depressief’ is geweest.

Ajax haalde vorig jaar onder toenmalig technisch directeur Sven Mislintat de ene na de andere speler naar Amsterdam, maar Gaaei kreeg van hen misschien wel de meeste kritiek over zich heen. De Deen moest het zeker na De Klassieker tegen Feyenoord in september - die bij een 0-3 tussenstand werd gestaakt vanwege ongeregeldheden op de tribunes - ontgelden. Maurice Steijn had hem in die wedstrijd al in de eerste helft naar de kant gehaald. “Ik ging van de mooiste dagen uit mijn leven, toen ik in de zomer tekende, naar een nachtmerrie. Ik had niet verwacht dat het zo lastig ging worden”, zo vertelt Gaaei in gesprek met het clubkanaal.

Ajax was er vorig jaar alles aan gelegen zich te revancheren voor de teleurstellende eindklassering in de Eredivisie én de pijnlijke uitschakeling in de Champions League én Europa League, maar zag in de zomer van 2023 Dusan Tadic, Jurriën Timber, Edson Álvarez en uiteindelijk ook Mohammed Kudus én Davy Klaassen allemaal vertrekken. Mislintat haalde er veelal jonge spelers van relatief kleine clubs uit het buitenland voor terug, waardoor er van een goede balans in de selectie totaal geen sprak was. “Natuurlijk wist ik dat er een nieuw proces was gestart, met een nieuw team en een nieuwe staf”, zo vertelt Gaaei, die de technisch directeur die hem naar Amsterdam had gehaald niet veel later al zag vertrekken. “De eerste maanden bij de club waren echt bizar. Maar het heeft mij heel erg geholpen en ik heb er veel van geleerd.”

Anton Gaaei hoort de kritiek van Kenneth Perez en komt met een duidelijk antwoord

Gaaei spreekt van een ‘hele zware’ periode

De Deense vleugelverdediger beleefde ‘zware’ periodes en was regelmatig het mikpunt van kritiek bij fans en media. Hij weet naar eigen zeggen nu hoe je daarop moet reageren. “Als mens heb ik ook geleerd hoe je tegelijkertijd kan dealen met privé- en voetbalzaken”, zo klinkt het. Dat neemt niet weg dat Gaaei zich op een bepaald moment ‘heel depressief’ heeft gevoeld in Amsterdam. “Mijn familie heeft mij toen heel goed geholpen. Maar voor mij persoonlijk was die periode in mijn leven heel zwaar, terwijl ik had verwacht dat het de beste periode van mijn leven ging worden.” Het was voor Gaaei de eerste keer dat hij buiten Denemarken ging wonen. “Het was een grote stap van een kleine club als Viborg FF, en dat is geen Kopenhagen of Brøndby, om dan de stap te maken naar Ajax, de grootste club van Nederland.”

Gaaei heeft het gevoel dat mensen niet ‘beseffen’ hoe groot die stap is geweest. Hij wijst bovendien op het feit dat hij voor zijn transfer naar Ajax niet altijd op de backpositie heeft gespeeld. “Ik speel nu twee seizoenen op die positie. Mensen moeten leren begrijpen hoe groot deze stap voor mij is. En ik wil het niet als excuus gebruiken, maar ik moet ook settelen en nog steeds veel dingen leren. En ik ben nog steeds jong. Met de juiste coaching en met mijn mentaliteit weet ik zeker dat het goedkomt. Zeker als ik iedere dag blijf leren”, zo klinkt het.

