Anton Gaaei hoort de kritiek van Kenneth Perez en komt met een duidelijk antwoord

heeft gereageerd op de kritiek van Kenneth Perez aan zijn adres. De voormalig voetballer van onder meer AZ, FC Twente en PSV was vooral in het afgelopen seizoen erg kritisch op de rechtsback van Ajax. Zo stelde Perez onder meer na het uitduel met AZ in februari van dit jaar dat Gaaei ‘in de toekomst’ geen speler van Ajax zou zijn en zou worden verhuurd aan een club als Go Ahead Eagles.

Gaaei maakte in de zomer van 2023 de overstap van Viborg FF naar Ajax. De Deen beleefde een zeer ongelukkige start in Amsterdam. Hij verscheen in De Klassieker tegen Feyenoord in september vorig jaar weliswaar aan de aftrap, maar nadat hij zich in de aanloop naar de openingstreffer van Santiago Giménez eenvoudig van de bal had laten zetten door Quinten Timber en niet veel later de bal zomaar aan Giménez gaf, besloot toenmalig trainer Maurice Steijn om hem naar de kant te halen. Het zou niet de laatste keer zijn dat Gaaei al vóór de rust naar de kant werd gehaald. Het overkwam de Deen ook in de uitwedstrijd tegen AZ op 25 februari van dit jaar.

Artikel gaat verder onder video

Perez was tijdens de rust van De Klassieker tussen Ajax en Feyenoord - die bij een 0-3 tussenstand definitief werd gestaakt vanwege wangedrag van de thuissupporters - al keihard voor Gaaei en deed er een paar maanden later, na diens voortijdige wissel tegen AZ, nog een schepje bovenop. “Er is geen enkele twijfel over zijn mentaliteit en doorzettingsvermogen, maar hij wordt geen speler van Ajax in de toekomst. Volgend seizoen wordt hij waarschijnlijk verhuurd aan Go Ahead, of iets in die trant”, zo zei Perez bij ESPN. Bijna tien maanden later reageert Gaaei in gesprek met het clubkanaal op de kritiek van zijn landgenoot. “Hij is zelf Deens en normaal gesproken steun je Denen in het buitenland, maar dat doet hij niet. Hij zegt bijna nooit iets positiefs over een speler”, zo klinkt het.

LEES OOK: Perez maakt Ajax-speler belachelijk: 'Hij dacht vandaag dat hij écht goed was'

Gaaei stelt dat het ‘heel makkelijk’ is om ‘achter een scherm te zitten en te roepen dat ik zo slecht ben en nooit meer het Ajax-shirt mag dragen’. “Dat is veel makkelijker dan het recht in mijn gezicht te zeggen”, aldus de vleugelverdediger. Gaaei was zowel gedurende als na afloop van de uitwedstrijd tegen AZ van eerder dit jaar ook op social media het mikpunt van kritiek. Hij werd op Instagram zó hard aangepakt, dat hij besloot om al zijn berichten weg te halen. “Alle mensen die negatieve berichten naar mij hebben gestuurd, 99 procent daarvan zou het nooit in mijn gezicht durven te zeggen. Het is zo makkelijk om haatberichten te sturen via social media. Ik vind het oneerlijk, want wij zijn ook gewoon mensen.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Mika Godts geeft zeer duidelijk signaal af aan Alex Kroes: 'Als ik op de bank beland...'

Mika Godts reageert op de vraag of Ajax deze winter een extra linksbuiten aan moet trekken.