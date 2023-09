Kenneth Perez vernietigend over ongelukkige Ajacied: 'Kon écht niet meer'

Kenneth Pérez is in de rust van De Klassieker tussen Ajax en Feyenoord keihard voor zijn landgenoot . De jonge back speelde een negatieve hoofdrol bij twee van de drie Rotterdamse treffers en werd al na een halfuur spelen naar de kant gehaald door trainer Maurice Steijn.

Volg de wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord in ons liveblog.

Artikel gaat verder onder video

In de rust van De Klassieker legt Perez bij ESPN uit dat zijn landgenoot het simpelweg niet kon bolwerken wat er gebeurde in de Johan Cruijff ArenA: "Die jongen komt van Viborg, een kleine club in Denemarken. Hij weet niet wat hem overkomt. Hij heeft helemaal nooit gehoord hoe de bedoeling is om hier te voetballen. Dit is way, way, way boven zijn niveau", stelt Perez vast.

Gaaei kreeg van Steijn juist de voorkeur boven Devyne Rensch. Perez kan daar op zich begrip voor opbrengen: "Als de ander, Rensch, een zodanig ongelukkig indruk maakt in de eerste paar wedstrijden, dan ga je voor een ander. Dan wil je een beetje continuïteit, hem wat meer wedstrijden gunnen. Maar nu kon het echt niet meer", zegt Perez over Gaaei.

In de 31ste minuut besloot de trainer dat het genoeg was, en kwam de Nederlander er alsnog in. Einde verhaal voor Gaaei bij Ajax? "Dat weet je nooit", houdt Perez een slag om de arm. Mario Been trekt het breder: "Dat is het probleem van dit Ajax op dit moment: er zijn veel te veel spelers die gewoon het niveau van Ajax niet hebben."