Verweij: 'Ajax heeft zo'n 10 miljoen voor 'type Antony' klaarliggen'

Ajax zou graag voor de rechtsbuitenpositie een 'type ' binnenhalen, zo vertelt Mike Verweij tijdens Kick-Off. Daarmee wordt dan vooral de aanvallende kwaliteiten van de Braziliaan bedoeld, in plaats van het gedrag dat de aanvaller soms vertoont. In Amsterdam was de man van 100 miljoen een zeer belangrijke speler.

Tijdens Kick-Off laat Verweij weten een scoop te hebben. “Ik heb gister wel gehoord dat er voor de rechtsbuitenpositie wordt gezocht naar een ‘type Antony’. Ik zou zelf toch qua gedrag voor een ander type gaan. Maar dan bedoelen ze qua voetbal, qua snelheid, qua actie, qua doelgerichtheid die hij bij Ajax wel had. Zo’n type willen ze. Daar hebben ze ongeveer 10 miljoen voor op de plank liggen.” Op de vraag of Ajax daarvoor vooral op Nederlandse bodem gaat zoeken, moet Verweij het antwoord schuldig blijven. “Ik heb nog geen namen gehoord.”

Recentelijk zijn ook geruchten over een vertrek van Steven Bergwijn gaan aanzwellen, al zal die overstap ook wel of niet mogelijk worden gemaakt door zijn prestaties op het komende EK. "Bergwijn gaf ook afgelopen zondag weer aan dat hij tevreden is in Amsterdam. Hij heeft ook een goed contract, maar gaat normaal gesproken een EK-spelen. Ik denk dat hij wel meegaat met Koeman, al wilde die zich daar gister niet over uitspreken tijdens Veronica Offside. Maar als hij meegaat en hij kan nog een keer een stap maken…"

Volgens Verweij zijn er niet veel Ajacieden momenteel echt tevreden bij de Amsterdamse club. "Ik denk dat alle Ajax-spelers wel wegwillen. Als je een seizoen als dit hebt beleefd, dan zit je niet op nog zo’n jaar te wachten. De verwachting is gewoon niet dat Ajax het volgend seizoen alweer helemaal op de rit heeft. Het kan heel snel gaan, maar als die spelers een goede aanbieding krijgen, zijn ze weg.”

Naar verluidt zou Brighton & Hove Albion geinteresseerd zijn in de diensten van Francesco Farioli, nadat Roberto de Zerbi onlangs besloot te vertrekken. Daar heeft Verweij echter niks over gehoord. “Ik weet nog steeds dat Ajax in hoofdlijnen akkoord is met Farioli over een contract van drie jaar. Het compleet rondkomen is net een bevalling, dat kan even duren.”

