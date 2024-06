Driessen probeert gelijk te halen: 'Degenen die dat willen afschaffen, snappen er weinig van'

Valentijn Driessen is een groot voorstander van de play-offs voor zowel Europees voetbal als promotie/degradatie. Dankzij knotsgekke play-offwedstrijden haalt de journalist een beetje zijn gelijk, nadat bepaalde analisten voorstelden om de play-offs af te schaffen.

Afgelopen zondag kon NAC Breda de promotie naar de Eredivisie vieren, nadat het Excelsior over twee wedstrijden had verslagen. Makkelijk ging dat echter niet. Via de laagst mogelijke plaats die recht gaf op de play-offs (8e positie) werd de finale gehaald. In de heenwedstrijd daarvan werd Excelsior met 6-2 verslagen, mede dankzij twee rode kaarten bij de Rotterdammers. Bijna iedereen in Breda rekende zich al rijk, maar in Rotterdam stond NAC na 50 minuten met 4-0 achter. Door de uiteindelijke uitslag van 4-1 kwam het alsnog goed voor NAC.

Tijdens Kick-Off vertelt Driessen dat hij van de play-offs heeft genoten. "Dit soort rondes zijn altijd mooi. Degenen die dat willen afschaffen, snappen er weinig van. Vorige week was het ook krankzinnig bij FC Utrecht - Go Ahead Eagles." FC Utrecht stevende lang af op Europees voetbal, maar een eigen doelpunt en een rode kaart gooiden roet in het eten. Go Ahead, dat ook via de laagst mogelijkste positie (9e) aan de play-offs deelnam, greep het laatste Europese ticket (1-2).

Volgens de journalist van De Telegraaf moet de focus bij het voetbal vooral liggen op het publiek en de fans. "Voetbal is gewoon een amusementsindustrie. En als je op deze manier vermaakt word, iedere keer weer, waarom zou je er dan mee stoppen?"

