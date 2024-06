Antony blikt op Instagram terug op lastig seizoen: ‘Voel me sterker en ben klaar voor uitdagingen’

heeft op Instagram teruggekeken op het afgelopen seizoen. De aanvaller van Manchester United draaide een moeizaam seizoen waarin hij veel kritiek ontving, maar probeert vooral de positieve kant te benadrukken.

"2023/24 was een moeilijk seizoen, om verschillende redenen”, schrijft Antony op Instagram. “Maar ik heb stilletjes geleden! Ik heb deze periode gebruikt om te reflecteren en te zoeken naar zelfkennis. Vandaag, aan het einde van weer een seizoen, kan ik zeggen dat ik me veel sterker voel en klaar ben voor de uitdagingen, na alles wat ik heb meegemaakt.”

Artikel gaat verder onder video

Antony is dankbaar dat hij voetballer is. “Voetbal heeft me alles dat ik heb gegeven. Dankzij voetbal kon ik mijn familie helpen, mijn leven veranderen en kreeg ik kansen. De ervaring geeft me de mogelijkheid om mijn grootste doelen te bereiken. Dat zijn het behalen van successen en het creëren van een verhaal in een wereld zo uitdagend als waarin wij leven. Ik bedank God, mijn familie, onze fans, mijn collega’s en de hele staf van Manchester United!”

De Braziliaanse aanvaller kende een lastig seizoen met Manchester United. In de Premier League kwam hij in 29 duels slechts één keer tot scoren en leverde hij één assist af. The Red Devils eindigden de competitie op een teleurstellende achtste plaats. Toch wisten de mannen van Erik ten Hag het seizoen goed af te sluiten met een overwinning in de FA Cup-finale tegen Manchester City. In dat toernooi kwam Antony in vier duels twee keer tot scoren en gaf hij één assist. In de finale kwam hij niet in actie.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Guardiola prijst voormalig Ajax-speler: ‘Hij behoort tot de vijf besten ter wereld op zijn positie’

Manchester City likt de wonden na de met 1-2 verloren FA Cup-finale tegen aartsrivaal Manchester United.