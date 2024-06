Speelsteden EK 2024: in deze stadions wordt gevoetbald in Duitsland

Het EK in Duitsland zal worden afgewerkt in tien verschillende speelsteden, verdeeld door heel het land. In bijna alle steden waar gedurende het aanstaande Europees Kampioenschap de bal gaat rollen, werd tijdens het WK in 2006 ook al gespeeld. Aan het lijstje is alleen de Merkur Spiel-Arena - de thuisbasis van Fortuna Düsseldorf - toegevoegd. In dit artikel brengt FCUpdate.nl de verschillende speelsteden in beeld.

Leipzig | Red Bull Arena

In de Duitse Red Bull Arena van RB Leipzig kunnen tijdens dit EK de minste supporters plaatsnemen. Het stadion beschikt over een capaciteit van 41.122 en was ook een van de voetbaltempels waar gedurende het WK in 2006 wedstrijden werden afgewerkt. Tijdens het komende EK zal onder meer Nederland afreizen naar de thuisbasis van RB Leipzig. Oranje zal in de Red Bull ArenA Frankrijk treffen. Daarnaast zullen er nog twee andere groepswedstrijden en een achtste finale worden afgewerkt in het kleinste stadion op dit Europees Kampioenschap.

Keulen | RheinEnergieStadion

Het RheinEnergieStadion, een populaire bestemming voor Nederlandse voetbalsupporters die wedstrijden over de grens bezoeken, is een van de tien stadions waar gedurende dit EK gespeeld zal worden. In het stadion van het uit de Bundesliga gedegradeerde FC Köln kunnen 50.000 toeschouwers plaatsnemen en dat gaat tijdens dit EK gebeuren gedurende vier groepswedstrijden en één wedstrijd in de achtste finales.

Hamburg | Volksparkstadion

Het Volksparkstadion in Hamburg vormt het decor van de eerste groepswedstrijden van het Nederlands elftal op het EK in Duitsland. In het stadion kende Oranje in het verleden grote successen: in 1988 werd in het stadion van HSV de finale van het WK bereikt door Duitsland met 1-0 te verslaan. Nu hoopt Oranje op succes in hetzelfde stadion, in dit geval tegen Polen. In de voetbaltempel in Hamburg kunnen tijdens dit EK 57.274 toeschouwers plaatsnemen. Naast de wedstrijd van Oranje zullen er nog drie andere groepswedstrijden plaatsvinden in het Volksparkstadion en zal er een kwartfinale worden gespeeld.

Frankfurt | Deutsche Bank Park

In 1925 opende het Waldstadion, zoals het Deutsche Bank Park tot 2002 werd genoemd, haar deuren. De thuisbasis van Eintracht Frankfurt is in de tussentijd grondig gerenoveerd, aangezien het moest voldoen aan strikte eisen om een thuisbasis te vormen tijdens het WK van 2006. Ook tijdens dit eindtoernooi zullen er wedstrijden worden afgewerkt in het stadion van de nummer zes van de Bundesliga. Er worden vier groepswedstrijden afgewerkt, maar ook zal er een achtste finale worden gespeeld in het stadion, waarin 58.000 toeschouwers kunnen plaatsnemen.

Stuttgart | Mercedes-Benz Arena

De Mercedes-Benz Arena in Stuttgart is een van de weinige stadions die gelegen is in het zuiden van Duitsland. Het onderkomen van VfB Stuttgart biedt plaats aan 60.441 toeschouwers. Tijdens het EK in Duitsland zullen er vier wedstrijden in de poulefase worden afgewerkt in het stadion, dat sinds 2008 de Mercedes-Benz Arena heet. Later in het toernooi zal er ook nog een kwartfinale worden afgewerkt in Stuttgart.

Gelsenkirchen | Veltins-Arena

Normaliter biedt de Veltins-Arena plaats voor ruim zestigduizend toeschouwers, maar wegens de UEFA-voorschriften mogen er tijdens internationale wedstrijden slechts 54.142 supporters plaatsnemen in het stadion in Gelsenkirchen. Het is een van de modernste stadions op dit EK. Het werd geopend in 2001 en is de thuisbasis van Schalke 04. Daarnaast vinden er veel concerten plaats in de Veltins-Arena, dat tijdens dit eindtoernooi het decor is voor drie groepswedstrijden en een achtste finale.

München | Alianz Arena

Uiteraard is de Alianz Arena van Bayern München ook een van de stadions waar tijdens het EK 2024 zal worden gespeeld, zoals dat ook al was tijdens het EK in Duitsland van 1988. De voetbaltempel van Bayern München biedt plaats aan zo'n 75.000 toeschouwers en zal tijdens het eindtoernooi het decor vormen van vier groepswedstrijden, een achtste finale en een halve finale.

Dortmund | Signal Iduna Park

Het Duitse Ruhrgebied is de hofleverancier wat betreft de stadions op dit EK. Op slechts een half uur rijden van de Veltins-Arena ligt het iconische onderkomen van Borussia Dortmund: het Signal Iduna Park. Het stadion biedt plaats aan een enorm aantal van maar liefst 81.365 toeschouwers. De UEFA heeft besloten om tijdens het EK vier groepswedstrijden, een achtste finale en een halve finale, te laten plaatsvinden in Dortmund.

Berlijn | Olympiastadion

Het Olympiastadion in Berlijn zal tijdens het EK in Duitsland het decor vormen voor de openingswedstrijd tussen Duitsland en Schotland, maar ook voor de finale van dit eindtoernooi. Het iconische stadion in het westen van Berlijn, vaak herkend door de grote sintelbaan naast het veld, zal in ieder geval één keer het Nederlands elftal ontvangen. Oranje neemt het in de hoofdstad van Duitsland namelijk op tegen Oostenrijk. Daarnaast zullen er nog twee andere groepswedstrijden, een achtste finale, een kwartfinale en de uiteindelijke finale gespeeld worden in het Olympiastadion.

