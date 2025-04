Gehakt gemaakt van Ajax-duo: 'Bij middenmotor zijn ze twee klassen beter'

Ajax leek lange tijd in een zetel op het kampioenschap af te stevenen, maar na de afgelopen twee Eredivisiewedstrijden zal niemand in Amsterdam er meer helemaal zeker van zijn. Vooral de defensie oogt kwetsbaar op dit moment. Hans Kraay junior weet met welke Feyenoord-speler Ajax nu al lang kampioen was geweest: .

In zijn Voetbal International-column geeft Kraay jr. aan dat Ajax na het 1-1 gelijkspel tegen Sparta toch wat stress zal voelen. "Ze beginnen ’m in Amsterdam wel te knijpen, hoor, zeker als de keeper nu ook nog rare dingen gaat doen." Keeper Matheus pakte een terugspeelbal van Steven Berghuis in zijn handen, waaruit het enige doelpunt van de Rotterdammers volgde. "Ik vind Matheus een goede en fijne doelman, goed op de lijn, goed bij hoge ballen, niet te beroerd de bal onder druk een peer te geven van zeventig meter, maar hij is wel verantwoordelijk voor het puntenverlies door die terugspeelbal op te rapen", stelt Kraay jr. "Dat was een black-out, terwijl-ie die daaropvolgende vrije trap ook wel had kunnen hebben, toch? Tegelijkertijd kan ik me voorstellen dat je als keeper met zo’n centrum aan alles begint te twijfelen."

Kraay junior is duidelijk niet zo gecharmeerd van de twee centrale verdedigers die afgelopen zondag in de basis stonden, Josip Sutalo en Daniele Rugani. "‘Ik denk niet dat Matheus zijn twee centrale verdedigers Sutalo en Rugani graag de bal geeft, want dit zijn twee jaren-80-zonder-voortanden-ouderwetse-Engelse-Championship-verdedigers." Vooral opbouwtechnisch is de journalist kritisch. "Als zij aan de bal zijn, komt er nooit, maar dan ook nóóit tempo in het spel. Ik let heel erg op Sutalo en hij heeft zich echt wel ontwikkeld in het verdedigen, maar hij hoeft toch niet drie keer een bal onder zijn voet door te halen voordat hij ’m breed legt op die andere matige opbouwer Rugani? Ik doe mijn best, maar betrap die twee nooit op een goede pass voorwaarts op een van de middenvelders."

De columnist ziet een hoop betere centrale verdedigers in de Eredivisie rondlopen dan het huidige duo van Ajax (Youri Baas is geblesseerd). "Het centrale duo van Sparta, Mike Eerdhuizen en Marvin Young is – en ik overdrijf niet – al twee klassen beter dan Sutalo/Rugani, of Sutalo/ Kaplan. Kan toch niet?" Kraay junior, die niet zo zeker meer is of Ajax kampioen gaat worden, begint dan met een lofzang voor een speler die de Amsterdammers goed hadden kunnen gebruiken, maar nu bij Feyenoord speelt.

"Dávid Hancko! Wat een topaankoop van de scouting van Feyenoord en directeur Dennis te Kloese! Hij is groot, hij is sterk, hij is snel, hij is goed in de duels, heeft een prima trap, een uitstekende crosspass, hij schuift in en zeurt niet als hij een keer linksback moest spelen. Als Hancko bij Ajax had gespeeld, waren ze vijf weken geleden al kampioen geweest." Hansie Hansie verwacht dat de Slowaak bezig is met zijn laatste wedstrijden in Rotterdam. "Deze jongen is 621 keer gebeld door Simeone die hem gouden bergen beloofde, maar niet over de brug kwam. Toen belde Juventus 583 keer, maar hij is geen terpetijnzeikerd om een transfer af te dwingen. Wat een ongelofelijke fijne gozer, wát een superprof! Hij kan de Europese top aan, geloof mij en dat gun ik hem. Ik zeg: 35 miljoen in het binnenzakje van Dennis te Kloese en nog vier wedstrijden in het mooie Feyenoord-shirt voor held Hancko."

