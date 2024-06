Spaan komt met héél ander geluid: ‘Waarom blijven mensen volhouden dat hij een topspeler is?’

Henk Spaan is (nog) niet helemaal overtuigd van . De vleugelverdediger maakt sinds zijn overstap van Chelsea naar Borussia Dortmund veel indruk en leek zich op te mogen maken voor zijn eerste eindtoernooi met het Nederlands elftal, maar Ronald Koeman heeft hem buiten zijn EK-selectie gelaten. Dat leidde in binnen- én buitenland tot veel verbaasde reacties, maar Spaan ziet in Maatsen zeker nog geen ‘topspeler’.

De linksback, die al op jonge leeftijd de overstap maakte van Nederland naar Engeland, kroonde zich vorig jaar met Burnley tot kampioen van de Championship en ging in de eerste helft van het voorbije seizoen voor zijn kans bij Chelsea, maar slaagde er niet in een basisplaats te veroveren. Maatsen koos eieren voor zijn geld en vertrok in de winter op huurbasis naar Borussia Dortmund. Die keuze heeft uitstekend uitgepakt. Maatsen veroverde in Dortmund wél een basisplaats en reikte met die club tot de finale van de Champions League, waarin Real Madrid zaterdagavond te sterk bleek (0-2).

Het goede halfjaar van Maatsen bij Borussia Dortmund wordt door Koeman niet bekroond met een uitnodiging voor het EK in Duitsland en dat schoot bij veel Nederlanders in het verkeerde keelgat. Dat bleek ook zaterdagavond tijdens de ontmoeting tussen Borussia Dortmund en Real Madrid, toen Maatsen de handen bij de kijkers thuis op elkaar kreeg met een schitterende actie die bijna leidde tot de 1-0. Spaan komt daags na de eindstrijd op Wembley echter met een ander geluid. “Waarom blijven mensen volhouden dat Maatsen een topspeler is?”, zo schrijft de columnist van Het Parool op X. “Schuld aan twee doelpunten tegen Madrid en een eerste kwartier zonder controle. Carvajal had snipperavond”, is Spaan hard voor Maatsen.

De Nederlander, die nog wacht op zijn eerste A-interland, ging lelijk in de fout bij de 0-2 van Real Madrid. Hij speelde een breedtepass zomaar in de voeten van een tegenstander, waarna Vinícius Júnior het duel op slot kon gooien. Borussia Dortmund-trainer Edin Terzic nam het na afloop van de finale op voor Maatsen. De vleugelverdediger keert deze zomer normaliter terug bij Chelsea, maar in Duitsland wordt geschreven dat Borussia Dortmund hem graag binnenboord houdt. Maatsen heeft in Londen nog een contract tot medio 2026. Hij speelde tot op heden 23 wedstrijden voor BVB, goed voor drie doelpunten en twee assists.

Waarom blijven mensen volhouden dat Maatsen een topspeler is? Schuld aan twee doelpunten tegen Madrid en een eerste kwartier zonder controle. Carvajal had snipperavond. — Henk Spaan (@HenkSpaan9) June 2, 2024

