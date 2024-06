Treurig nieuws: vaste NOS-presentator ontbreekt tijdens EK Voetbal op televisie

Henry Schut zal tijdens het EK Voetbal in Duitsland niet actief zijn als presentator van de NOS, zo weet NU.nl maandagmiddag te melden. De vaste verslaggever van het medium doet wegens trieste privéomstandigheden een stapje terug.

De vader van Henry Schut, Jan Schut, overleed eerder dit jaar in maart op 72-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hartstilstand. Zoon Henry was op dat moment voor de NOS op pad op het WK allround schaatsen in Duitsland. De presentator verliet destijds het toernooi, waarna oud-schaatser Mark Tuiters de presentatie van Schut overnam.

Artikel gaat verder onder video

“Henry's vader is dit jaar overleden. Het valt hem zwaar. Samen hebben we besloten dat hij deze zomer gas terugneemt”, vertelt Gert-Jaap Hoekman, hoofdredacteur van NOS Sport. “Henry gaat geen tv-avondprogramma's doen rond het EK voetbal in Duitsland en de Olympische Spelen in Parijs. Het is belangrijk goed te herstellen, zodat hij na de zomer weer volle bak kan gaan”, vervolgt hij.

De 48-jarige Schut is sinds 2005 een vast gezicht bij NOS Sport. De presentator is veelvuldig te horen op de radio en televisie. Tijdens de sportzomer zal hij wel actief zijn bij Radio Tour de France, maar daar blijft het verder bij.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Guardiola prijst voormalig Ajax-speler: ‘Hij behoort tot de vijf besten ter wereld op zijn positie’

Manchester City likt de wonden na de met 1-2 verloren FA Cup-finale tegen aartsrivaal Manchester United.