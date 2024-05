Pascal Jansen is eerlijk en onthult of overstap naar Ajax of Feyenoord aan de orde is

Pascal Jansen is zondagavond in de uitzending van Studio Voetbal ingegaan op de mogelijke interesse van Ajax en Feyenoord in de oefenmeester. De oud-trainer van AZ werd in het voetbalpraatprogramma gevraagd of hij is benaderd door een van de twee topclubs, waar een duidelijke reactie opkwam.

"Nee", reageerde Jansen stellig op de vraag of Ajax of Feyenoord hem in de afgelopen periode hebben benaderd De toekomst van Jansen lijkt niet in de Nederlandse top te Liggen, omdat bovenstaand genoemde clubs hun vizier lijken te richten op andere kandidaten. Zo is Ajax ver wat betreft de komst van de Italiaanse trainer Francesco Farioli en staat Jansen volgens De Telegraaf niet eens op het lijstje van de naar een trainer zoekende Rotterdammers.

De coach, die in de eerste seizoenshelft ontslagen werd door AZ, staat er in het buitenland beter op. Een echte aanbieding heeft de oefenmeester nog niet gehad, maar Jansen onthult in Studio Voetbal wel twee interessante gesprekken te hebben gehad: "Dat waren prachtige gesprekken en ik heb mooie clubs bezocht in de afgelopen maanden Hoewel Jansen niet in wil gaan op namen van de clubs, geeft de trainer toe dat de namen van de geïnteresseerde partijen langs zijn gekomen in de media.

In dat geval zou het onder meer kunnen gaan om Olympiakos, Spartak Moskou en het Poolse Lech Poznan, waar onlangs van bekend werd dat het interesse heeft in de Nederlandse oefenmeester. In hoeverre Jansen zelf interesse heeft om in Polen aan de slag te gaan, is onduidelijk. Wat zeker lijkt is dat zijn toekomst op dit moment in het buitenland lijkt te liggen en niet op de Nederlandse velden.