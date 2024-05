John van 't Schip krijgt verrassende nieuwe functie bij Ajax

John van 't Schip krijgt vanaf volgend seizoen een functie bij Ajax in 'de voetbaldriehoek met technisch directeur Alex Kroes en degene die hem opvolgt als trainer'. Dat schrijft De Telegraaf zondagavond. De man die het seizoen bij Ajax afmaakte als interim-trainer wordt dus geen 'head of coaching', zoals aanvankelijk de bedoeling was.

Volgens journalist Mike Verweij zag Van 't Schip het zelf niet zitten om (jeugd)trainers te coachen. Uiteindelijk is dus een andere functie gecreëerd, waarin Van 't Schip een belangrijke rol zal vervullen de beoordeling van spelers van buitenaf en uit de jeugdopleiding. Hij gaat een 'zwaarwegend oordeel' vormen of een (meerdere keren) gescoute mogelijke aankoop of een speler van Jong Ajax of Ajax Onder 19 geschikt is om het shirt van Ajax 1 te dragen.

Artikel gaat verder onder video

Verweij spreekt van een 'brugfunctie' tussen de jeugd en het eerste elftal, die eerder door Dennis Bergkamp werd vervuld bij Ajax. Het was al langere tijd duidelijk dat Van ’t Schip een nieuwe functie zou krijgen in de Johan Cruijff ArenA, maar inmiddels lijkt dus duidelijk wat die behelst. Naar verwachting gaat Van ’t Schip samenwerken met Francesco Fariolio, die geldt als belangrijkste kandidaat om hem op te volgen als trainer.

Zondagmiddag, na de wedstrijd tegen Vitesse, kon Van 't Schip nog niet veel kwijt over zijn nieuwe functie. "Ik heb een goed gesprek gehad met Alex (Kroes, red.). Daar gaan we uitkomen en dan begin ik in een andere rol. Maar dat wordt allemaal nog bekendgemaakt. Dat is nu nog te vroeg."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Derksen: 'Te gek voor woorden als hij de nieuwe trainer van Ajax wordt'

Johan Derksen noemt het in Vandaag Inside 'te gek voor woorden' dat de Italiaan Francesco Farioli mogelijk de nieuwe trainer van Ajax wordt.