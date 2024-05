PSV en Feyenoord maken schema voorbereiding en eerste oefentegenstanders bekend

Hoewel het Eredivisie-seizoen nog niet eens is afgelopen, hebben PSV en Feyenoord al het (voorlopige) programma voor de voorbereiding op het nieuwe seizoen bekendgemaakt. Beide ploegen hebben een aantal aantrekkelijke affiches op de planning staan.

Oefenprogramma PSV:

De landskampioen begint op 1 juli weer met trainen. De ploeg van succestrainer Peter Bosz doet dit achter gesloten deuren. De eerste wedstrijd van de Eindhovenaren is tegen Club Brugge, op 13 juli. Vervolgens gaat PSV, van 15 juli tot 21 juli, op trainingskamp naar Duitsland. Het is aannemelijk dat de Eindhovenaren een oefenwedstrijd gaan spelen tijdens het trainingskamp, maar er is nog geen tegenstander geopenbaard.

Op 24 juli vindt de jaarlijkse Lichtstadderby plaats tegen FC Eindhoven. Drie dagen later is de fandag van PSV, waarin Valencia de tegenstander is.

Oefenprogramma Feyenoord:

Artikel gaat verder onder video

Ook Feyenoord start begin juli weer met trainen, al is er nog geen exacte datum bekend. Wel is bekend dat FC Dordrecht de eerste tegenstander van het seizoen is. Feyenoord speelt op 6 juli tegen de Schapenkoppen aan de Krommedijk. De volgende tegenstander op het oefenprogramma van Feyenoord is Cercle Brugge, de oude club van Ayase Ueda. Deze wedstrijd vindt plaats op 20 juli. Een dag later staat de jaarlijkse open dag op de planning.

Feyenoord gaat tussen 22 juli en 27 juli op trainingskamp in Oostenrijk. De verwachting is dat de Rotterdammers daar minstens één oefenwedstrijd gaan spelen. Een dag na het trainingskamp neemt Feyenoord het in de Eusebio Cup op tegen SL Benfica.

Wanneer is de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal?

PSV en Feyenoord staan op 4 augustus tegenover elkaar in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal. De landskampioen PSV neemt het om 18.00 uur tegen bekerwinnaar Feyenoord in de Johan Cruijff ArenA. Vorig jaar speelden PSV en Feyenoord ook al om de Johan Cruijff Schaal. Deze wedstrijd werd destijds door de Eindhovenaren gewonnen door een doelpunt van Noa Lang.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Luuk de Jong behoedt Noa Lang op allerlaatste moment voor zeer grof gezang

Het had niet veel gescheeld of Noa Lang had een controversieel liedje richting Feyenoord gezongen tijdens de huldiging van PSV.