‘Arne Slot kreeg bij Liverpool de voorkeur boven al deze grote namen’

Arne Slot is uiteindelijk verkozen om de nieuwe coach van Liverpool te worden, maar dat ging niet zonder hort of stoot. De Engelse topclub had heel veel kandidaten in het vizier, waaronder Luciano Spaletti, die vorig jaar met Napoli een historische titel pakte.

Toen Jürgen Klopp bekendmaakte Liverpool na afgelopen seizoen te gaan verlaten, moesten The Reds hard op zoek naar een wereldcoach die de Duitser kon opvolgen. Zoals vaker genoemd, was Xabi Alonso (nu Bayer Leverkusen, red.) dé grote favoriet om dat te doen. De Spanjaard stond ook in de belangstelling van Bayern München, maar besloot om ook volgend seizoen in Leverkusen voor de groep te staan.

Vervolgens werden vooral de namen Rúben Amorim en die van Slot genoemd. Volgens Portugese media waren er gesprekken gaande tussen eerstgenoemde en Liverpool en zou er zelf een mondeling contract zijn overeengekomen. Volgens The Athletic frustreerde dat The Reds, die niet op twee borden wilden schaken. De Liverpool-directie zou ook niet zeker weten of Amorim wel bij de club paste, maar hij stond op het lijstje van de club.

Andere namen die daarop fungeerden volgens The Athletic waren bijvoorbeeld Roberto de Zerbi (Brighton), Julian Nagelsmann (Duitsland), Andoni Iraoli (Bournemouth), Eddie Howe (Newcastle United) en Michel (Girona). Zij werden echter intern maar kortstondig besproken. Ook Inter-coach Simone Inzaghi en de trainer van Lille, Paulo Fonseca, werden genoemd binnen de club.

Twee namen waar Liverpool wel écht aan dacht en die dus sterke concurrentie waren voor Slot, waren die van Ernesto Valverde en Luciano Spaletti. Valverde won in het verleden twee titels bij FC Barcelona en zou volgens de Liverpool-directie ‘durven’ aanpassingen te maken in het spel van de club. Spaletti won vorig jaar met Napoli de eerste titel sinds 1990, maar hij is nog maar kortstondig bondscoach van Italië, dus het viel te betwijfelen of hij de overstap wel zou maken. Beide heren zijn een stuk ouder dan Slot: respectievelijk 60 en 65 jaar. Leeftijd was dus niet heel belangrijk voor Liverpool, dat met een lijst van ‘zo’n 20 personen’ begon aan de zoektocht naar een nieuwe trainer.

