Arne Slot wordt compleet verrast met geheim afscheidsfeest, twee Nederlandse artiesten treden op

Arne Slot is zondagavond verrast met een besloten afscheidsfeest, geheel georganiseerd door zijn eigen familie. Dat blijkt uit berichten van Inge de Wolf, de vrouw van assistent-trainer John de Wolf van Feyenoord. Op beelden is te zien dat er You'll Never Walk Alone wordt gezongen en er artiesten optreden op een fraaie locatie in Rotterdam.

Inge de Wolf blikt op Instagram terug op de zondag bij Feyenoord, die geheel in het teken stond van het afscheid van Slot. Zondagavond gebeurde er voor Slot iets onverwachts: "Wat Arne niet wist, was dat er een afscheidsfeest was georganiseerd door zijn familie voor hem, op een van de mooiste locaties van Rotterdam", schrijft Inge de Wolf op Instagram, waarna verschillende video's van het afscheidsfeest verschijnen. Te zien is dat John de Wolf een speech hield voor zijn collega en er verschillende artiesten het podium in het gebouw nabij de Erasmusbrug opkwamen.

Een van die artiesten was Joël Borelli, waarna ook de 28-jarige zanger Flemming zijn nummers liet galmen door Rotterdam. De Brabantse zanger besloot ook het nummer You'll Never Walk Alone, verwijzend naar Slot zijn nieuwe werkgever Liverpool, in te zetten. Het leverde mooie beelden vanuit Rotterdam op.