Hevig geëmotioneerde Alex Pastoor vertelt met brok in de keel over tragisch nieuws

Alex Pastoor heeft een loodzware week achter de rug. Die stond in het teken van zijn afscheid als trainer van Almere City, maar de oefenmeester moest tegelijkertijd met zijn gezin het verlies van zijn schoonmoeder verwerken. Een hevig geëmotioneerde Pastoor deed na afloop van de thuiswedstrijd tegen NEC (1-4) zijn verhaal.

De Amsterdammer loodste Almere City vorig jaar naar de historische promotie naar de Eredivisie en kwam met zijn ploeg uitstekend voor de dag op het hoogste niveau. De polderploeg speelde zich al een paar speelronden voor het einde veilig en daarom kon de focus in de laatste wedstrijden op het afscheid van Pastoor. Hij maakte een paar weken geleden al bekend na dit seizoen te zullen stoppen als hoofdtrainer van Almere City. Pastoor stond zondagmiddag in de thuiswedstrijd tegen NEC voor het laatst langs de lijn in het Yanmar Stadion.

De aanloop naar het duel met de Nijmegenaren is voor Pastoor en zijn familie heel zwaar geweest. “Ik ben sportman en dat zijn we allemaal. We wilden die wedstrijd winnen, dus gedurende het tweede deel van de tweede helft en vooral na afloop had ik vooral de pest in de 1-4 nederlaag”, begon Pastoor zijn interview met Omroep Flevoland. “Maar gelukkig, voor in dit geval iedereen, ebde dat ook snel weer weg. We zijn overgegaan op de orde van de dag, dat dit het was en dat we samen een geweldige tijd hebben beleefd.” Pastoor hield zich in eerste instantie nog sterk, maar na de vraag of het een waardig afscheid is geweest, brak hij alsnog.

“Op sportief vlak niet, op persoonlijk vlak wel. Mijn gezin was er…”, zei de succesvolle oefenmeester met een brok in de keel. “Moeilijke week gehad, dus dat komt dan heel mooi bij elkaar na afloop. Ik was helemaal niet emotioneel, terwijl ik juist wel zo ben ingesteld. Ik stond natuurlijk bij Vak D (het fanatieke vak van Almere City, red.). Ik zocht m’n familieleden, maar ik had mijn bril niet op dus ik zat maar te zoeken. Die omhelzing had ik natuurlijk wel even nodig om het soort van af te maken en dat is gelukt.”

Pastoor is zijn gezin erg dankbaar. “Je gezin is toch altijd datgeen waar je op terug kunt vallen. Dit is een mooi vak, maar aan de andere kant ook een heel asociaal vak waarin je jezelf vaak wegcijfert voor je werkgever en daarmee doe je je gezin weleens tekort. Tegelijkertijd hebben we er ook een prima leven door, maar dat wil niet zeggen dat je het altijd maar normaal moet vinden dat je met je hoofd ergens anders bent, dat je iets moet regelen of dat er nog een transfer gemaakt moet worden op de dag dat je zoon jarig is of je verkeringsdag hebt.”

De vertrekkende coach van Almere City vertelt dat het de voorbije dagen, ondanks het verlies van zijn schoonmoeder, ‘eigenlijk wel goed is gegaan’. “Het is gebeurd, het is erg, het is een schok. Tegelijkertijd zijn we ons aan het voorbereiden op de laatste wedstrijd en die dingen zijn geweldig op elkaar overgelopen. Daarin merk je dat, met name thuis, liefde alles oplost. Iedereen doet meteen wat van hem wordt gevraagd en waar de situatie om vraagt. Dat gebeurde ook hier bij de club. Ik kreeg een telefoontje van mijn vrouw en ben meteen weggegaan. Iedereen gaat gewoon door met zijn werk en lost het op zoals we gewend waren”, aldus Pastoor.

