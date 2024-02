Ajax-carrière lijkt voorbij: 'Volgend jaar verhuren aan Go Ahead of iets in die trant'

Marciano Vink en Kenneth Pérez concluderen dat de Ajax-carrière van er wel opzit. Hoewel beide ESPN-analisten tijdens de nabeschouwing op de betaalzender de mentale kracht van de Deense back loven, verwacht het duo dat de zomeraankoop volgend seizoen op huurbasis elders actief zal zijn.

Gaaei werd zondagmiddag in Alkmaar al na 36 minuten door John van 't Schip naar de kant gehaald, mede omdat hij er bij de 1-0 van AZ-aanvaller Ruben van Bommel er niet goed uitzag. "Heel lullig voor hem", moest de trainer na de wedstrijd toegeven, maar Van 't Schip legde uit dat hij meerdere redenen had om niet te wachten tot de rust om de Deen te vervangen door debutant Ahmetcan Kaplan. Die speelde vervolgens een niet onverdienstelijke wedstrijd, maar kon niet voorkomen dat de Amsterdammers in het AFAS Stadion met 2-0 onderuit gingen.

Artikel gaat verder onder video

Presentator Pascal Kamperman vraagt Vink en Pérez of zij verwachten Ajax Gaaei nu 'kwijt' is, waarop Vink antwoordt: "Dat dacht ik al na de eerste keer, die wedstrijd tegen Feyenoord. Die breedtebal werd hem direct aangerekend", verwijst de oud-international naar De Klassieker in de Johan Cruijff ArenA van september vorig jaar. Maurice Steijn slachtofferde Gaaei destijds al na 32 minuten. "Maar even een beetje iets positiefs over hem", vervolgt Vink. "Hij is gehaald door Sven Mislintat, komt in een nieuwe groep. Hij werkt hard, heeft een hele goede mentaliteit." Vink zag de Deen vervolgens aan het werk in Jong Ajax en zag hem daar ondanks een aantal fouten wel alles geven wat hij in zich had: "Hij heeft wel een bepaalde drive, en dat vond ik echt prijzenswaardig. Hij bleef maar gaan en hij deed zijn ding, met een smile."

Pérez sluit zich daarbij aan. "Er is geen enkele twijfel over zijn mentaliteit en doorzettingsvermogen", maar trekt dezelfde conclusie over zijn landgenoot. "Hij wordt geen speler van Ajax in de toekomst. Volgend seizoen wordt hij waarschijnlijk verhuurd aan Go Ahead, of iets in die trant. De tijd is voorbij waar een Rasmus Kristensen zomaar even naar een goede club in Oostenrijk kon gaan en nu best hoog speelt, bij Roma. Ajax speelt geen Champions League, misschien wordt Gaaei weer terug verhuurd naar Denemarken, dat kan. Over zijn mentaliteit hoor je mij absoluut niets zeggen, maar over zijn kwaliteiten als speler hoor je mij heel veel."