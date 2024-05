Ajax lijkt mis te tasten, maar nadert ontknoping in zoektocht naar nieuwe trainer

De kans is groter dat Alex Kroes deze maand Graham Potter niet presenteert als nieuwe trainer dan wel, zo stellen ingewijden van de Amsterdamse club tegenover het Algemeen Dagblad. De onderhandelingen met de Engelse oefenmeester verlopen stroef, terwijl over de goedkopere kandidaat voor Ajax - Francesco Farioli - minder twijfels bestaan om een deal mee te sluiten.

Potter en Farioli lijken op dit moment de twee belangrijkste opties voor Ajax te zijn om John van 't Schip na afloop van dit seizoen op te volgen in Amsterdam. Eerstgenoemde wordt veelal als de topkandidaat genoemd, maar de onderhandelingen tussen Potter zijn management en technisch directeur Alex Kroes van Ajax verlopen niet voorspoedig. De twee partijen keken tegen een gigantisch verschil tussen vraag en aanbod aan en die kloof is nog niet gedicht: "De laatste stand van zaken is dat Graham Potter en zijn zaakwaarnemer John Morris een nieuw tegenvoorstel voorbereiden om Alex Kroes overstag te laten gaan", weet het AD.



De krant vervolgt: "In de onderhandelingen is dat de voorbije weken al wel flink gedicht, maar ingewijden achten de kans nog steeds groter dat Kroes deze maand de oud-trainer van Brighton en Chelsea niet dan wél presenteert in de Johan Cruijff Arena", stelt de krant. Farioli, de andere kandidaat, wordt binnen Ajax gezien als een veel realistischere optie als het gaat om onderhandelen over een contract.

"De clubleiding raakte de voorbije weken steeds verder overtuigd van de pas 35-jarige maar inhoudelijk sterke Italiaan, over wie binnen Ajax minder twijfels bestaan om een deal te bereiken", schrijft Ajax-watcher Johan Inan in de krant. Inan spreekt van een ontknoping die nadert. De vraag is hoe lang Ajax vertrouwen blijft houden in een akkoord met Potter, die een andere voorwaarden van zijn contract in zijn hoofd heeft dan Kroes. Mocht Kroes de stekker uit de onderhandelingen trekken, kan hij definitief doorschakelen naar de goedkopere Farioli.

