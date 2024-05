Jurriën Timber zorgt voor absoluut hoogtepunt bij Arsenal: 'Wat een speler'

Arsenal zegevierde zondagmiddag weliswaar met 2-1 tegen Everton, maar door de 3-1 overwinning van Manchester City op West Ham United ging de landstitel opnieuw niet naar Noord-Londen. De achterban vertrok desondanks met een goed gevoel uit het Emirates Stadium en dat valt niet helemaal los te zien van de rentree van . De voormalig Ajacied maakte tegen Everton zijn eerste minuten in de hoofdmacht sinds 12 augustus en liet een goede indruk achter.

Arsenal telde afgelopen zomer veertig miljoen euro neer voor de komst van Timber. Daarmee was hij samen met Declan Rice en Kai Havertz een van de grote zomeraankopen van de nummer twee van Engeland vorig jaar. Timber had niet veel tijd nodig om zijn nieuwe supporters te overtuigen. Hij maakte tijdens de voorbereiding al een goede indruk en ontving ook na zijn optreden tegen Manchester City in de Community Shield veel complimenten. Timber had in de eerste competitiewedstrijd tegen Nottingham Forest dan ook een basisplaats, maar helaas voor hem sloeg al vroeg in de tweede helft het noodlot toe.

Timber raakte na een ongelukkige beweging zwaar geblesseerd aan zijn knie. Een gescheurde kruisband hield hem tot medio april aan de kant. De Nederlander maakte op 22 april in een wedstrijd van de Onder 21 zijn rentree en was meteen op fraaie wijze trefzeker. Zondagmiddag in de laatste competitiewedstrijd tegen Everton maakte hij dus eindelijk weer zijn opwachting in de hoofdmacht. Hij mocht van Mikel Arteta dik twintig minuten meedoen en wist daarin direct te overtuigen. “Hoe goed zag hij eruit! Ik heb hem zo gemist man, wat een speler”, zo schrijft een Gunner op X. Zijn mening wordt gedeeld door mede-supporters. “Positieve punten van vandaag: Havertz eindigde sterk en Timber zag er goed uit”, schrijft een ander.

Voor Timber komt zijn rentree te laat voor een plek in de voorselectie van het Nederlands elftal voor het Europees Kampioenschap van komende zomer in Duitsland. Ronald Koeman bracht zijn dertigkoppige lijst eerder deze week naar buiten en heeft geen plek ingeruimd voor de voormalig verdediger van Ajax. Misschien maar goed ook, want nu kan Timber zich volledig richten op zijn tweede seizoen in Engeland. Op welke positie hij moet gaan spelen? Hij viel tegen Everton in als rechtsback en supporters van The Gunners zien hem ook volgend seizoen op die positie spelen. “Timber is volgend seizoen de rechtsback. White kan op de bank blijven, hij is niet goed genoeg” en “ja, zijn beste positie is aan de rechterkant. Saka en Ødegaard hebben White er beter uit laten zien dan hij in werkelijkheid is”, zo klinkt het onder meer.

Duidelijk is dat Arsenal-fans blij zijn met de rentree van Timber. “Het hoogtepunt van de dag”, schrijft iemand. De Nederlander had zondag zijn tweede prijs in Engeland kunnen pakken. Na de Community Shield in augustus streed Arsenal op de laatste speeldag met Manchester City om de landstitel, maar kwam het dus net tekort. Manchester City heeft zich met een voorsprong van twee punten gekroond tot kampioen van Engeland in het seizoen 2023/24.

