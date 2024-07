Arteta kijkt ernaar uit ‘geweldige aanwinst’ Timber na blessure aan het werk te zien

Mikel Arteta heeft er vertrouwen in dat komend seizoen een goede beurt gaat maken bij Arsenal. De verdediger kwam afgelopen zomer over van Ajax en raakte tijdens zijn tweede officiële wedstrijd zwaar geblesseerd. Daardoor miste hij het grootste deel van het seizoen, wat niet eenvoudig was voor de jongeling.

“Hij wil heel graag, dat kun je zien aan zijn lichaamstaal en de manier waarop hij zich gedraagt”, geeft Arteta aan op een persconferentie voorafgaand aan het oefenduel met Bournemouth. “Hij heeft zo hard gewerkt, ik denk dat het nu heel goed met hem gaat. We zullen hem wel goed moeten managen de komende weken, zeker als je kijkt wat hij de afgelopen maanden heeft gedaan in vergelijking met de komende weken. Dat is heel anders, maar we zijn erg enthousiast.”

Volgens de Spaanse oefenmeester had Timber het niet altijd even eenvoudig met zijn blessure. “Hij had zo zijn momenten. Het is niet makkelijk om naar een grote club te komen en dan op de eerste dag van de Premier League een blessure op te lopen die je de rest van het seizoen aan de kant houdt. Maar mentaal is hij erg sterk. Hij heeft een erg goede persoonlijke omgeving en dat maakt hem hopelijk een betere voetballer.”

Wanneer gevraagd wat voor persoon Timber is, reageert Arteta lovend. “Hij is een leider”, stelt de trainer. “Hij staat graag in het middelpunt en is duidelijk aanwezig bij alles wat we doen. Hij praat veel en is ook op technisch vlak erg getalenteerd. Hij is een geweldige aanwinst voor het team.”

