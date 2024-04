Arteta geeft Koeman en Oranje meer duidelijkheid over de blessure van Jurriën Timber

is dicht bij zijn rentree na maanden aan blessureleed. Dat heeft Arsenal-trainer Mikel Arteta laten weten op de persconferentie voorafgaand aan het duel met Aston Villa. Daarmee kan de verdediger mogelijk op tijd voor het EK weer minuten gaan maken.

“Hij heeft nog wel wat stappen te zetten”, begint Arteta over de fitheid van Timber. “Hij moet op zijn minst een wedstrijd voor onder 21 spelen en hij zal ook binnenkort een interne wedstrijd meedoen. Hij heeft aan alles op de trainingen meegedaan. Nu is het zaak hem wedstrijdfit te krijgen door hem wedstrijden te laten spelen, want dat is anders dan alleen trainen.”

Timber staat al sinds afgelopen zomer aan de kant met een gescheurde kruisband. De verdediger, die in juli voor veertig miljoen euro van Ajax naar Arsenal vertrok, speelde pas twee duels voor zijn nieuwe club. In de wedstrijd om het Community Shield tegen Manchester City speelde hij zonder problemen mee, maar in zijn eerste Premier League-wedstrijd tegen Nottingham Forest sloeg het noodlot toe. Na vijftig minuten moest de Nederlander zich laten vervangen en sindsdien kijkt hij toe.

De boodschap van Arteta is goed nieuws voor Ronald Koeman en Oranje. Hoewel Timber onder de huidige bondscoach alleen in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk minuten maakte, zou hij kunnen profiteren van de blessures van Quilindschy Hartman en Nathan Aké. Zonder dat tweetal is alleen Daley Blind een serieuze optie voor de linksbackpositie. Met de terugkeer van Timber zou Koeman daar nog een optie bij krijgen.

