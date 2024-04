Van der Gijp keert zich tegen twee vaste gasten Vandaag Inside: 'Ik ben allergisch voor ze'

René van der Gijp ergerde zich woensdagavond aan Lilian Marijnissen en Sam Hagens in de uitzending van Vandaag Inside. De twee gasten stelden zich kritisch op richting Johan Derksen, na diens opmerkingen over Kamerlid Habtamu de Hoop.

Van der Gijp hield zich in de uitzending van woensdag gedeisd, maar spuwt een dag later zijn gal over Marijnissen en Hagens. “Ik ben allergisch voor belerend toegesproken worden. Zodra iemand dat doet, zeg ik: even anders nu. Vooral Sam en Lilian… Daardoor had ik er altijd zo’n hekel aan als ze voor de microfoon stond in de Tweede Kamer, omdat ze zo sprak. Dat toontje stond me totaal niet aan.”

Marijnissen, voormalig fractievoorzitter van de SP in de Tweede Kamer, zei 'werkelijk waar' niet te begrijpen waarom Derksen de uitspraken deed over De Hoop. Hagens, parlementair verslaggever voor SBS6, vroeg Derksen waarom hij 'er gewoon niet een keer op terug kan komen'. Derksen verweet hem een ‘vaderlijke’ toon en ook Van der Gijp stoorde zich, al voelde hij geen behoefte om dat woensdag duidelijk te maken. “Nee, daar had ik geen behoefte aan.”

Video: Johan Derksen blikt uitgebreid terug op uitspraken over Habtamu de Hoop

