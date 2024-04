Johan Derksen weigert live op televisie zijn excuses aan te bieden na vermeend racisme

Johan Derksen weigert zijn excuses aan te bieden na zijn uitspraken over Tweede Kamerlid Habtamu de Hoop. Derksen gaf dinsdag in Vandaag Inside aan dat hij vindt dat De Hoop, die door een Fries stel werd geadopteerd toen hij acht maanden oud was, 'geen Fries' is. De Snor wordt verweten een racistische opmerking te hebben gemaakt, maar volgens Derksen is dat nooit zo bedoeld.



In de uitzending van Vandaag Inside sprak Derksen dinsdagavond zijn ongenoegen uit over het nieuws dat demissionair minister van Binnenlandse Zaken Hugo de Jonge een bedrag van achttien miljoen euro uittrekt voor het bevorderen van de Friese taal. De Hoop, Kamerlid van PvdA-GroenLinks, toonde zich juist wel blij met het nieuws. “Hij staat toch uit z'n nek te lullen”, antwoordde Derksen na het zien van een interview met De Hoop. “Iemand die in Friesland geboren is, heeft het recht om daar zo over te praten. Hij is toch geen Fries, kom op zeg. Ik ben toch ook geen Surinamer?”

Het zorgde woensdag op sociale media voor de nodige ophef. Derksen heeft woensdag in Vandaag Inside aangegeven niet zijn excuses te willen aanbieden: "Ik kende zijn achtergronden niet en zat mij hier al behoorlijk te ergeren dat er achttien miljoen naar de Friese taal gaat", begint Derksen woensdagavond. "Dan verschijnt er iemand met een Afrikaanse achtergrond en dan denk ik: waar bemoei je je mee? Dat was mijn reactie. Ik heb vandaag alleen in de auto wat mensen gehoord en de meeste mensen vinden dat dan racistisch. Dat mogen ze vinden, maar ik heb het in ieder geval niet racistisch bedoeld. Het was gewoon een opmerking zoals we iedere uitzending een paar opmerkingen hebben", legt de oud-voetballer uit.

Dat Derksen zijn opmerking over de politicus niet racistisch heeft bedoeld, is voor de oud-speler van onder meer Go Ahead Eagles de belangrijkste reden om geen excuses aan te bieden: "Daarom kan ik ook mijn excuses niet aanbieden, want dat zou hypocriet zijn. Ik ga niet door het stof kruipen voor het iets wat ik niet zo heb bedoeld", besluit de analist van Vandaag Inside.