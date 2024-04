Opvallend stil rond speler met 96 duels voor FC Twente: 'Begrijp niet dat Sandler de voorkeur boven hem krijgt'

Willie Overtoom vindt het opvallend dat niet , maar degene is die nadrukkelijk in verband wordt gebracht met een overstap naar Ajax of PSV. Hilgers was vorig seizoen al een stabiele kracht bij FC Twente en ook in de huidige jaargang niet uit de basiself van trainer Joseph Oosting weg te denken.

FC Twente is nog maar één overwinning verwijderd van deelname aan de voorronde van de Champions League. De Tukkers zijn bezig aan een uitstekend seizoen en dat hebben ze voor een groot deel te danken aan de verdedigende organisatie. Ze kregen in 31 wedstrijden pas 31 doelpunten tegen. Alleen PSV en Feyenoord hielden de poorten beter gesloten. Met Lars Unnerstall tussen de palen en Robin Pröpper en Hilgers als centraal blok daarvoor zit de defensie van FC Twente goed in elkaar. Dat was vorig seizoen ook al het geval.

Hilgers kon onder leiding van Ron Jans al rekenen op een basisplaats en dat is na diens vertrek en de aanstelling van Oosting niet veranderd. Waar Hilgers vorig jaar nog in verband werd gebracht met een overstap naar Ajax of Feyenoord, is het inmiddels opvallend stil rond zijn persoon, terwijl hij met zijn 22 jaar, inmiddels bijna honderd wedstrijden op het hoogste niveau én Nederlandse nationaliteit een interessante optie is voor de vaderlandse top. Maar zowel Ajax als PSV heeft z’n aandacht gevestigd op Sandler, al hebben de Eindhovenaren volgens het Eindhovens Dagblad meer centrale verdedigers in het vizier en zijn ze zeker nog niet concreet voor de mandekker van NEC.

Overtoom vindt het desondanks opvallend dat het zo stil is rond Hilgers. “En zou Hilgers van FC Twente niet wat voor de top drie zijn? Begrijp niet dat deze jongen niet de voorkeur krijgt boven een Sandler”, zo uit Overtoom zijn onbegrip op X. “Jong, aan de bal prima, staat verdedigend zijn mannetje en er zit ontzettend veel rek in”, is de oud-speler van onder meer Heracles Almelo en AZ lovend over de sterkhouder van FC Twente. Dat de naam van Hilgers momenteel niet wordt genoemd bij een club uit de traditionele top drie, ligt mogelijk aan zijn prijskaartje. “Mee eens. Maar is lastiger omdat zijn prijskaartje hoger is en hij voorronde Champions League gaat spelen” en “Omdat Twente hier wel 7-9 miljoen euro voor wil hebben, denk ik”, klinkt het onder meer.

Hilgers zette afgelopen zomer nog zijn handtekening onder een nieuw contract tot medio 2026. Sandler is bij NEC inderdaad in het bezit van een verbintenis tot de zomer van 2025, maar de club uit Nijmegen heeft de optie om die met nog een jaar te verlengen.

En zou Hilgers van Twente niet wat voor de top 3 zijn? Begrijp niet dat deze jongen niet de voorkeur krijgt boven een Sandler. Jong, aan de bal prima, staat verdedigend zijn mannetje en er zit ontzettend veel rek in.. — Willie Overtoom (@WillieOvertoom) April 28, 2024

